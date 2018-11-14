banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93287
ALTIN
211.592
DOLAR
5.4670
STERLİN
7.1252
EURO
6.1856
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
1'i TUTUKLU, 1'İ SERBEST
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri Seçiyor
UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri...
banner282

Hubble Teleskobu Uzayın Derinliklerindeki Cüce Galaksiyi Fotoğrafladı

HUBBLE\'IN 3 NO\'LU GENİŞ ALAN KAMERASI, GÜNEY TACI TAKIMYILDIZI\'NDAKİ

Hubble Teleskobu Uzayın Derinliklerindeki Cüce Galaksiyi Fotoğrafladı

HUBBLE\'IN 3 NO\'LU GENİŞ ALAN KAMERASI, GÜNEY TACI TAKIMYILDIZI\'NDAKİ

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Hubble Teleskobu Uzayın Derinliklerindeki Cüce Galaksiyi Fotoğrafladı
HUBBLE\'IN 3 NO\'LU GENİŞ ALAN KAMERASI, GÜNEY TACI TAKIMYILDIZI\'NDAKİ "ESO 338-4" GALAKSİSİNİ KAYDA ALDI
Ankara, 14 Kasım 18 : Hubble Uzay Teleskobu, Güney Tacı Takımyıldızı\'ndaki "ESO 338-4" adlı cüce galaksiyi fotoğrafladı.
Hubble\'ın 3 No\'lu Geniş Alan Kamerası\'nın kayda aldığı fotoğraf, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA\'nın internet sitesinde yayımlandı.
Dünya\'ya 100 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 338-4\'ün yıldız oluşum bölgesi merkezinde yer alan bir mavi kompakt galaksi olduğu belirtildi.
Fotoğrafta galaksinin merkezindeki yıldızların etrafındaki yoğun gaz ve toz bulutunun galaksinin yakın zaman önce bir başka galaksiyle birleşmesinin sonucunda meydana geldiği kaydedildi.
NASA\'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990\'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
(AA/AK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta Tartışmalı Yeni Kabine Yemin Etti
Tunus'ta Tartışmalı Yeni Kabine Yemin Etti
İsrail Savunma Bakanı Liberman İstifa Etti
İsrail Savunma Bakanı Liberman İstifa Etti
İngiltere'de “Brexit günü”
İngiltere'de “Brexit günü”
"abd'de Halkbank'a Açılmış Dava Yok"
Mısır İle Kuveyt Arasında Bayan Milletvekili Krizi
Mısır İle Kuveyt Arasında Bayan Milletvekili Krizi
İsveç'te İki Aydır Hükümet Kurulamıyor
İsveç'te İki Aydır Hükümet Kurulamıyor
Yunanistan'da Kamu Çalışanları Greve Gitti
Yunanistan'da Kamu Çalışanları Greve Gitti
Ruhani'den Abd'nin
Ruhani'den Abd'nin "zalimce" Yaptırımlarına Tepki
Almanya'daki Anaokullarında Çocuk Tacizi İddiaları
Almanya'daki Anaokullarında Çocuk Tacizi İddiaları
Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da Irkçı Saldırı
Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da Irkçı Saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim