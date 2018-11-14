Hubble Teleskobu Uzayın Derinliklerindeki Cüce Galaksiyi Fotoğrafladı





HUBBLE\'IN 3 NO\'LU GENİŞ ALAN KAMERASI, GÜNEY TACI TAKIMYILDIZI\'NDAKİ "ESO 338-4" GALAKSİSİNİ KAYDA ALDIAnkara, 14 Kasım 18 : Hubble Uzay Teleskobu, Güney Tacı Takımyıldızı\'ndaki "ESO 338-4" adlı cüce galaksiyi fotoğrafladı.Hubble\'ın 3 No\'lu Geniş Alan Kamerası\'nın kayda aldığı fotoğraf, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA\'nın internet sitesinde yayımlandı.Dünya\'ya 100 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 338-4\'ün yıldız oluşum bölgesi merkezinde yer alan bir mavi kompakt galaksi olduğu belirtildi.Fotoğrafta galaksinin merkezindeki yıldızların etrafındaki yoğun gaz ve toz bulutunun galaksinin yakın zaman önce bir başka galaksiyle birleşmesinin sonucunda meydana geldiği kaydedildi.NASA\'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990\'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.(AA/AK/ŞEB)