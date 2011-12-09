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HSYK'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap

Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz" karşılığını verdi

HSYK'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap

Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz" karşılığını verdi

09 Aralık 2011 Cuma 17:41
HSYK'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
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HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun 'HSYK herkesten özür dilemeli' sözlerine, "Onuruyla, şerefiyle görev yapan hakim savcılara hakaret edilmesi kabul edilemez. Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz" karşılığını verdi.


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1'inci Daire Başkanı İbrahim Okur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "HSYK herkesten özür dilemeli" sözlerine, "Onuruyla, şerefiyle görev yapan hakim, savcılara hakaret edilmesi kabul edilemez. Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz" karşılığını verdi.

HSYK 1'inci Daire Başkanı İbrahim Okur, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 'Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yargının Etkinliği ve Verimliliği' konulu konferansa katıldı. Konferans öncesi SDÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nu ziyaret eden Okur, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HSYK özür dilemeli" sözlerini hatırlatması üzerine Okur, bu konuda yorum yapmak istemediğini belirterek, şöyle dedi:

"Siyasilerle polemiğe girme niyetim zaten yok. Her şey Türk milletinin gözünün önünde cereyan ediyor. Onuruyla, şerefiyle görev yapan hakim, savcılara hakaret edilmesi kabul edilemez. Biz bunun için özür dilenmesini istedik. Hem sayın genel başkan, hem de konuşmasında yine hakimlere savcılara hakaret içeren grup başkanvekilinin tavırlarını ben milletimize ve yargı camiasına bırakıyorum. Milletimiz gereken değerlendirmeyi yapacaktır. Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz."

Son Güncelleme: 09.12.2011 17:41
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluHsykHakim
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