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HSBC Türkiye'den çıkmaktan vazgeçti

İngiltere merkezli HSBC, Türkiye'deki operasyonlarına devam etme kararı aldı.

HSBC Türkiye'den çıkmaktan vazgeçti

İngiltere merkezli HSBC, Türkiye'deki operasyonlarına devam etme kararı aldı.

22 Şubat 2016 Pazartesi 13:37
HSBC Türkiye'den çıkmaktan vazgeçti
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İngiltere merkezli HSBC, Türkiye'deki operasyonlarına devam etme kararı aldı. HSBC Türkiye CEO’su James Emmett, önümüzdeki dönemde hem kurumsal bankacılıkta hem bireysel bankacılıkta etkin bir biçimde hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.Bankanın CEO'su Stuart Gulliver son değerlendirmeler ışığında 'Türkiye'deki operasyonlarını yeniden yapılandıracaklarını' açıkladı.

Konuyla ilgili olarak HSBC Türkiye CEO’su James Emmett ise şu açıklamayı yaptı: “HSBC Grubu’nun geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’deki operasyonunu satma niyetini açıklamasıyla başlayan süreç, bu pazardaki faaliyetlerine devam etmeyi taahhüt eden kararla sonuçlandı. Önümüzdeki dönemde, kurumsal bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi sürdürürken, bireysel bankacılıkta da daha etkin bir yapıyla hizmet sunmaya devam edeceğiz.” 

Banka Haziran ayında, küresel küçülme planları kapsamında Türkiye ve Brezilya'daki faaliyetlerin durdurulacağı açıklamıştı.Ancak Haziran'dan bu yana alınan tekliflerin hiç birinin hissedarların çıkarına uygun olmayacağının görülmesinin ardından, HSBC bu kararını değiştirdi.

Banka Türkiye'de kurumsal bankacılık faaliyetlerine devam edecek ve perakende bankacılık piyasasına yeniden odaklanacak.

HSBC Türkiye'de 298 şube ve 5 bin 659 çalışanla 1990'dan bu yana hizmet veriyor.HSBC, 47 bankanın faaliyet gösterdiği Türkiye bankacılık sektörünün aktif büyüklük açısından 33,8 milyar TL ile en büyük 12. bankası konumunda bulunuyor.

Son Güncelleme: 22.02.2016 15:40
Anahtar Kelimeler:
HSBC Bank Türkiye
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