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Hristofyas:''İstifa etmeyeceğim.''

Dimitris Hristofyas, tüm suçlamaları reddetti ve istifa etmeyeceğini açıkladı.

Hristofyas:''İstifa etmeyeceğim.''

Dimitris Hristofyas, tüm suçlamaları reddetti ve istifa etmeyeceğini açıkladı.

04 Ekim 2011 Salı 13:39
Hristofyas:''İstifa etmeyeceğim.''
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Güney Kıbrıs’ta Mari’deki Evangelos Deniz Üssü’nde meydana gelen patlamanın tek sorumlusu olarak gösterilen Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, tüm suçlamaları reddetti  ve istifa etmeyeceğini

açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Hristofyas, patlamayla ilgili araştırma komitesi başkanı Polis Poliviu’nun kendisine çok ciddi kurumsal ve şahsi sorumluluk yüklemesinin ardından yaptığı

açıklamada, Poliviu’nun görev yetkilerini aştığını söyledi.

Poliviu tarafından kendisine yüklenilen sorumlulukların tanıklarla ve malzemelerle kanıtlanmadığını ifade eden Hristofyas, polisin patlama konusundaki araştırmasını tamamlamasını bekleyeceklerini

belirtti.

Hristofyas, istifa taleplerini de reddederek, bu aşamada istifanın ve  uzun bir seçim kampanyasına girmenin Kıbrıs’ı çok daha kötü gerilim ve istikrarsızlık dönemine sürükleyeceğini savundu.

Rum Lider, patlamayla ilgili araştırma raporunda, hem siyasi hem de şahsi düzeyde başlıca sorumlu gösteriliyor.

BAKANLAR KURULU’NDAN DESTEK

Bu arada  patlamayla ilgili raporu ele almak üzere dün akşam olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Rum lidere tam destek belirtti.

Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, soruşturma raporunun incelenmesinin bir sonraki toplantıda tamamlanacağını, bununla birlikte polisin soruşturmasının da

beklendiğini söyledi.

Stefanu, bakanların Hristofyas’ın icraatlarına  tam destek belirttiğini ifade etti.

AKEL DIŞINDA DİĞER PARTİLER HRİSTOFYAS’IN İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan AKEL dışındaki siyasi partiler, Hristofyas’ın istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Hristofyas’ın istifasının sözkonusu olmadığını söyledi. Kiprianu, böyle bir şeyin, ülkenin önünde bulunan doğalgaz, ekonomi, Kıbrıs sorunu ve AB dönem

başkanlığı gibi kritik konular karşısında mücadeleden kaçış anlamına geleceğini kaydetti.

Diğer partiler ise, Poliviu’nun soruşturma sonucunu, Hristofyas’ın istifası ve erken seçim ilan edilmesine ilişkin “sevk kağıdı” olarak yorumladılar.


Son Güncelleme: 04.10.2011 13:39
Anahtar Kelimeler:
BasınHristofyasDeniz üssüLider
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