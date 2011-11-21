Hristofyas Platform Ziyaretini Tamamladı

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Noble Energy Şirketi’nin “Afrodit” adı verilen 12’inci parseldeki araştırma sondajını yürüten “Homeros” platformunu ziyaret etti.

Rum radyosunun haberine göre Hristofyas ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter saat 13.20’de Limasol Limanına geri döndü.

Platform ziyareti sırasında açıklama yapan Hristofyas, dönüşünde herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Hristofyas’a ziyaretinde, Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu, Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sofoklis Aletraris ile Başkanlık Müsteşarı Titos Hristofidis eşlik etti.