Hristofyas eleştirilere alındı!

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, yaptığı işlerin değerinin sadece yurtdışında takdir gördüğünü belirterek, iç cepheye yönelik alınganlığını dile getirirken, DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis Hristofyas’ı, kurumlara hakaret etmekle suçladı.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, yaptığı işlerin değerinin sadece yurtdışında takdir gördüğünü belirterek, iç cepheye yönelik alınganlığını dile getirirken, DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis Hristofyas’ı, kurumlara hakaret etmekle suçladı. Fileleftheros gazetesine göre, Hristofyas, dün Avrupa Konseyi’nin düzenlediği bir forumdaki konuşmasında, iç cephedeki durum ve AKEL dışında tüm siyasi partilerden aldığı eleştirilere ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. “Dışarıda iyi gidiyoruz” diyen Hristofyas, “Ortak dil ve uzlaşının bulunamadığı yer, Başkanı’nın iyi hiçbir şey yapamadığı yer içerisidir (iç cephedir)” dedi.

“Yurtdışında herkesin, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nın; Avrupa Konseyi’nde, uluslararası örgütte ve her yerde temsil ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, çok iyi şeyler yaptığının söylendiğine” işaret ederek, “maalesef sadece yurtdışındaki kişilerin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki mücadelesini, tutarlılığını ve çabalarını takdir ettiğini” belirtti. Simerini gazetesine göre ise, sadece yurtdışında değerinin ve çabalarının anlaşıldığını belirten Hristofyas, Anayasa’yı ve temel ilkeleri savunmaya devam edeceği mesajını verdi.

ANASTASİADİS Gazeteye göre, Hristofyas’ın söylediklerine yanıt veren Anastasiadis, “kurumlara hakaret edilmesi”, “Anayasa bahanesiyle demokrasinin temel ilkelerinin küçümsenmesi”, “Başkanlık makamının konumunun alçaltılması” ve “Ulusal Konsey’in küçümsenmesi eğiliminden” bahsetti. Hristofyas’ın, Ulusal Konsey ve siyasi güçleri küçümseme eğiliminde olduğunu savunan Anastasiadis, 8 aydan bu yana kendilerine yoğunlaştırılmış müzakerelerle ilgili bilgilendirmede bulunulmadığını belirtti.

Hristofyas’ın, 30 - 31 Ekim’de New York’ta Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve BM Genel Sekreteri’yle görüşmeyi kabul ettiğine işaret eden Anastasiadis, Cenevre’de anlaşmaya varılan şeyin, planlamaların ne olduğunu, Hristofyas’ın hangi yükümlülükleri kabul ettiğini tam olarak bilmediklerine işaret etti. Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın 2012 yılının ikinci yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığıyla ilgili yapılan hazırlıkları da eleştirdi. Bu konuda hükümetin, “bir şeyleri devamlı ertelemesi, konulara vakıf olmaması, korkaklığı ve sabit fikirli olmasından” bahseden Anastasiadis, “Amerikan çıkarları ya da İsrail’in çıkarları konuya dahil olmasaydı, Münhasır Ekonomik Bölge’de egemenlik haklarının kullanılması başarılamazdı” dedi.

STEFANU Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ise, Anastasiadis’in “korkaklık” ifadesine yanıt olarak, “İsrail ile MEB anlaşmasına gidenin, Noble Energy ile anlaşma imzalayanın, doğalgaza ilişkin araştırmaları ve araştırma sondajının yapılmasını ileriye götürenin Hristofyas Hükümeti olduğunu” söyledi. Stefanu; hükümetin, somut meyveler veren pratikte bir dış politika yürüttüğünü belirterek, DİSİ liderliğinin tek yaptığı şeyin ise her şeyi sıfırlamak olduğunu ifade etti. Stefanu ayrıca, “Hristofyas’ın politikasıyla Kıbrıs’ın güvenilirliğinin sağlandığını ve uluslararası toplumun, Kıbrıslı Rumların çözüm istediğine inandırıldığını” öne sürdü.

LUKAİDİS AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise, Anatasiadis’in açıklamalarına tepki göstererek, gerçeğin çarpıtıldığından bahsetti. Anastasiadis’in, araştırma sondajlarının başlaması yönündeki çabalar, faaliyetler ve Hristofyas’ın girişimlerindeki hiçbir olumlu unsuru görmediğini söyleyen Lukaidis, Anastasidis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu başarılarını Amerikanlar ve İsraillilere yüklediğini” belirtti.

Lukaidis, DİSİ’nin, rakiplerinin politikalarına karşı küfür niteliğindeki davranışlarını da kınadı. Lukaidis ayrıca Anastasiadis’in ardından DİSİ Milletvekili Andreas Kiprianu’nun da küfür niteliğinde sözler sarf ettiğini söyleyerek, Kiprianu’nun, katıldığı bir programda Hristofyas’ı, Esad ve Kaddafi’ye benzettiğine dikkat çekti.