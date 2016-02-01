Hostesler Yumruk Yumruğa Kavga Etti

Amerikan Delta Havayolları’nın Los Angeles’ten Minneapolis’e sefer yapan uçağında iki kadın kabin memurunun yumruk yumruğa kavga etmesi sonucu uçağın pilotu Utah eyaletinin Salt Lake City kentine acil iniş yaptı.

Uçaktaki yolcular iki kadının görev konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın büyümesi üzerine yumruk yumruğa kavga ettiklerini bildirdiler.

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın yolcunun da darp edilmesi üzerine pilotun uçağı Salt Lake City’ye yönlendirdiği ve kadın hosteslerin acil inişten sonra uçaktan gönderildikleri bildirildi.

22 Ocak günü yaşanan olayla ilgili özür mektubu gönderen Delta Havayolları, “Ekibimizden bazıları iyi bir davranış sergileyemediler. Uçuş ekibimizden her zaman nezaket ve profesyonellik dışında başka bir şey beklemiyoruz. Kurumsal vaadimizi yerine getiremediğimiz için sizden özür dileriz” dedi.

Delta Havayolları uçağının yaşanan bu olayın ardından nihai hedefi Minneapolis’e 75 dakika gecikmeyle vardığı öğrenildi.







Hürriyet













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