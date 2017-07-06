Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:54

Hong Kong'da Fil Dişi Kaçakçılığı

Hong Kong'da tonlarca fil dişine el konuldu.

Hong Kong'da Fil Dişi Kaçakçılığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

MALEZYA'DAN GÖNDERİLEN 7 BİN 200 KİLOGRAM FİL DİŞİ YAKALANDI

Hong Kong, 6 Haziran 17 (.): Hong Kong'da tonlarca fil dişine el konuldu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gümrük yetkililerinin, Malezya'dan gönderilen piyasa değeri 9 milyon dolardan fazla olan fil dişine el koyduğu belirtildi.

Nakliyede 7 bin 200 kilogram ağırlığındaki fil dişinin donmuş balık olarak belirtildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili Hong Kong'da bir firmadan 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yakalanan fil dişlerinin Hong Kong'da son 30 yılda ele geçirilen en yüksek miktardaki fil dişi olduğunu belirten gümrük yetkilileri, fil dişlerini gümrük binasında sergiledi.

Yasa dışı yaban hayatı ürünlerinin aktarma merkezi konumunda olan Hong Kong'da fil dişi satışının 2021'de yasaklanması bekleniyor.

Hong Kong gümrük yönetmeliğine göre, nesli tükenmekte olan türleri izinsiz olarak ithal veya ihraç eden kişilere veya kaçakçılığını yapmaya çalışanlara para veya hapis cezası veriliyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti
Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak
ABD Başkanı Trump Paris'te ABD Başkanı Trump Paris'te
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu

Haberi Oku