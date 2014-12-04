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Hong Kong'daki Açlık Grevine Katılan Öğrencilerin Sayısı Arttı

Hükümet karşıtı gösterilerin iki aydan uzun süredir devam ettiği Hong Kong'da yönetimin taleplerini kabul etmesi için açlık grevi yapan öğrenci liderlerine katılanların sayısı arttı.

Hong Kong'daki Açlık Grevine Katılan Öğrencilerin Sayısı Arttı

Hükümet karşıtı gösterilerin iki aydan uzun süredir devam ettiği Hong Kong'da yönetimin taleplerini kabul etmesi için açlık grevi yapan öğrenci liderlerine katılanların sayısı arttı.

04 Aralık 2014 Perşembe 11:37
Hong Kong'daki Açlık Grevine Katılan Öğrencilerin Sayısı Arttı
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 Hükümet karşıtı gösterilerin iki aydan uzun süredir devam ettiği Hong Kong'da yönetimin taleplerini kabul etmesi için açlık grevi yapan öğrenci liderlerine katılanların sayısı arttı.

Sokak işgalleri ve gösterilerin küçük gruplar halinde devam ettiği kentte, Hong Kong yönetiminin demokratik taleplerini kabul etmesi için pazartesi günü açlık grevine başlayan öğrenci liderlerinden Joshua Wong ve iki arkadaşına iki kişi daha katıldı.

Öğrenci hareketinin sağlık ekibinden Doktor Au Yiu-Kai, grevin üçüncü gününe giren Wong ve arkadaşlarının kan şekerlerinin düştüğünü, bu nedenle sağlık sorunları yaşadıklarını söyledi. Grevdeki öğrencilerin nabzının yüksek olduğunu belirten Doktor Yiu-Kai, kendilerine daha fazla su içerek dinlenmeleri tavsiyesinde bulunduklarını belirtti.

Hong Kong Devlet Radyo ve Televizyonu'na konuşan, greve yeni katılanlardan Gloria Cheng Yik-lam adlı 20 yaşındaki gösterici, "Bu son eylem olmasaydı demokrasi hareketi bitecek, geçen iki ayda yaptıklarımız boşa gidecekti. Bu nedenle ben de katılmak zorundaydım" dedi.

Bu arada, yerel Ming Pao gazetesinin haberine göre, Hong Kong Öğrenci Federasyonu'nun diğer liderlerinden Yvonne Leung, sokak işgallerini sürdürüp sürdürmeme kararını bir hafta içinde vereceklerini açıkladı.

Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceği ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceği Çin yönetimi tarafından açıklanmış, bunun üzerine Hong Konglu öğrenciler Pekin yönetiminin Hong Kong halkının kendi liderini seçmesine izin vermesi için gösteri yapmaya başlamıştı. Bölgede 28 Eylül'den bu yana süren gösterilerde ve çıkan olaylarda 518 kişi yaralanmıştı.

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Hong Kongdaki Açlık Grevine Katılan Öğrencilerin Sayısı ArttıKıbrıs Manşet
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