Honduras'ta Trafik Kazası: 23 Ölü

Yerel basındaki haberlerde, Germania belediyesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun üzerine kamyon ile bir halk otobüsünün çarpıştığı belirtildi. Kazada 23 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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