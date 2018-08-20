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Hollywood’u sallayan taciz skandalı…

Hollywood’u sallayan taciz skandalı… Yıllar önce annesi rolünü oynamıştı

Hollywood’u sallayan taciz skandalı…

Hollywood’u sallayan taciz skandalı… Yıllar önce annesi rolünü oynamıştı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:20
Hollywood’u sallayan taciz skandalı…

Hollywood’u sallayan taciz skandalı… Yıllar önce annesi rolünü oynamıştı

Hollywood yeni bir cinsel saldırı iddiasıyla çalkalanıyor. Yapımcı Harvey Weinstein'ı tacizle suçlayan isimler arasındaki İtalyan oyuncu Asia Argento hedefteki isim. Argento'nun, yıllar önce anne oğul olarak kameralar karşısına geçtiği Jimmy Bennet'e 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğu ve sessiz kalması için para verdiği öne sürülüyor.

ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’a karşı başlatılan #MeToo hareketinin simgelerinden İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor. New York Times gazetesinin haberine göre Argento, 2013 yılında ABD’li oyuncu Jimmy Bennett’a California’da bir otel odasında cinsel saldırıda bulundu.

2004’te Bennett 7 yaşındayken, ‘The Heart Is Deceitful Above All Things’ filminde annesi rolünü oynayan Argento’nun, genç oyuncuya sessiz kalması için 380 bin dolar ödediği belirtiliyor.

İki oyuncu 2004’te anne oğulu oynamıştı.

Habere göre Bennet’in avukatları cinsel saldırının genç müzisyeni travmatize ettiğini öne sürüyor. Olay yaşandığı sırada Jimmy Bennet 17, Asia Argento 37 yaşındaydı. Olayın geçtiği California eyaletinde cinsel rüşt yaşı ise 18.

Olayın yaşandığı gün İtalyan oyuncu bu fotoğrafı paylaşmış.

Asia Argento Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayan ilk isimlerden biriydi. Weinstein’ın 1997 yılında Cannes Film Festivali sırasında, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini belirten Argento #MeToo Hareketi’nin de öncülerindendi.

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