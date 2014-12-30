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Hollywood Yıldızlarından Luıse Raıner 104 Yaşında Öldü

Hollywood'un altın çağının yıldızlarından biri olarak ün kazanan oyuncu Luise Rainer, 104 yaşında hayata veda etti.

Hollywood Yıldızlarından Luıse Raıner 104 Yaşında Öldü

Hollywood'un altın çağının yıldızlarından biri olarak ün kazanan oyuncu Luise Rainer, 104 yaşında hayata veda etti.

30 Aralık 2014 Salı 13:14
Hollywood Yıldızlarından Luıse Raıner 104 Yaşında Öldü
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RAINER, ÜST ÜSTE İKİ KEZ OSCAR KAZANAN İLK OYUNCU OLMUŞTU

 Hollywood'un altın çağının yıldızlarından biri olarak ün kazanan oyuncu Luise Rainer, 104 yaşında hayata veda etti.

Üst üste iki kez Oscar kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Rainer'in kızı Francesca Knittel-Bowyer, annesinin Londra'daki evinde zatürreeden öldüğünü açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12 Ocak 1910'da dünyaya gelen Rainer, oyunculuk kariyerine henüz küçük bir çocukken başladı. Avusturyalı yönetmen Max Reinhardt'ın gözdesi olan Rainer çeşitli filmlerde rol aldıktan sonra Hollywood'daki bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. 1935'te rol aldığı "Ascapade" adlı film, Rainer'i Hollywood'un yıldızlarından biri yaptı.

Rainer, 1936'da "The Great Ziegfeld", 1937'de ise "The Good Earth" filmleriyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek iki kez üst üste Oscar alan ilk oyuncu oldu. 1943'te "Hostages" filminde rol aldıktan sonra Hollywood'u terk ederek Londra'ya yerleşen Rainer, son kez 1988'te Dostoyevski'nin "Kumarbaz" eserinin beyaz perdeye uyarlamasında rol aldı.

Oscar tarihinde sadece beş oyuncu üst üste ödül kazandı. Rainer'ın yanı sıra Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Jason Robards ve Tom Hanks, üst üste iki kez Oscar'a layık görülerek tarihe geçti.

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