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Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı

İngiltere'de bekaretini satış çıkaran üniversite öğrencisi, en yüksek teklifi hayranı olduğu ünlü bir Hollywood yıldızından aldığını ve Nisan ayında kendisi ile buluşacağını açıkladı.

Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı

İngiltere'de bekaretini satış çıkaran üniversite öğrencisi, en yüksek teklifi hayranı olduğu ünlü bir Hollywood yıldızından aldığını ve Nisan ayında kendisi ile buluşacağını açıkladı.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:13
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
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Londra’da yaşayan ve takma adı Jasmin olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir Alman internet sayfası üzerinden bekaretini satışa çıkardı. Jasmin, adını açıklamadığı ünlü bir oyuncudan aldığı yüksek bedelli teklifi kabul ettiğini açıkladı.

1,4 MİLYONLUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Jasmin, daha önce Münihli bir iş adamının ve Manchester United’ta oynayan bir oyuncunun verdiği teklifin çok üzerinde, yaklaşık 1.4 milyon dolarlık teklif veren bir Hollywood yıldızının teklifini kabul ettiğini ve teklifini kabul ettiği aktör ile Nisan ayında buluşup ilişkiye gireceğini iddia etti.

ANNE BABASI DESTEKLİYOR

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26 yaşında olduğunu, kararlarında özgür olduğunu anne ve babasının bu konuda kendisine destek verdiği söyleyen Jasmin, teklifini kabul ettiği Hollywood yıldızının hayranı olduğunu, bundan dolayı çok heyecan duyduğunu ve kendisi ile buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Jasmin son olarak bütün kızlara daha sonra ayrılma ihtimali olan bir adama bekaretlerini vermek yerine kendisinin yaptığı gibi yapmalarını da tavsiye etti.

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