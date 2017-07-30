Hollandalılar Arabalarının Kapısını Neden Böyle Açıyor?

Arabanızın kapısını nasıl açarsınız? Açarken kaza yapmaktan korkar mısınız? İşte Hollandalılar bu soru ve sorunlar için ilginç bir çözüm üretmiş.Araba kapısını açarken meydana gelen kazalar hiç de az değil. Bu durum dünya genelinde her yıl binlerce kazaya sebep oluyor. Sadece İngiltere’de geçtiğimiz yıl araba kapısını açarken meydana gelen 600’ün üzerinde kaza var. Türkiye’de ise bu rakam 600’ün çok daha üzerinde.Hollandalılar da bu sorunu ciddi anlamda yaşamış ve bu soruna bir çözüm üretmeye karar vermiş. Dünya genelinde “Dutch Reach” olarak bilinen çözüm aslında çok basit. Hollandalılar dünyanın aksine kapıyı açarken vites attıkları ellerini kullanıyor.Hollanda’da verilen ehliyet kurslarında öğretilen bu detay sayesinde bu tip kazaların önüne ciddi oranda geçilmiş durumda. Kapıyı ters elleriyle açan sürücüler, arkalarından gelen bisikletli ve motorlu sürücüleri çok rahat farkediyor ve olası kazaların önüne geçmiş oluyor.