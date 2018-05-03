Hollandalı bilim insanlarından devrim: Sentetik Embriyo

BBC’de yer alan habere göre, Dünyaca ünlü saygın bilim dergisi Nature dergisinde kök hücre atılımında amacın insan veya hayvan klonlamak değil, birçok hamileliğin erken aşamada başarız olmasının nedenlerini araştırmak olduğu belirtiliyor.

Maastricht Üniversitesi Merlin Enstitüsü’nden Dr. Nicolas Rivron ve ekibi, farelerden iki tür kök hücre karıştırılarak embriyo benzeri yapıları yaratması için İngiltere’nin Francis Crick Enstitüsü’nde uzman olan Profesör Robin Lovell-Badge, bu şekilde insan embriyo benzeri yapıları elde etme ihtimalinin şu anda “çok uzak” olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, çalışmanın insan doğurganlığına yardımcı olabileceğini ve sperm ve yumurtadan ziyade kök hücre kullanarak model embriyoların kullanılmasının bilimsel araştırmalar için bol miktarda kaynak sağlayabileceği düşünülüyor.