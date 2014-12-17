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Hollanda'da Ekonomik Kriz Evsiz Sayısını Artırdı

Ekonomik krizin etkilediği ülkeler arasında yer alan Hollanda'da evsiz kalanların sayısında son yıllarda büyük artış oldu.

Hollanda'da Ekonomik Kriz Evsiz Sayısını Artırdı

Ekonomik krizin etkilediği ülkeler arasında yer alan Hollanda'da evsiz kalanların sayısında son yıllarda büyük artış oldu.

17 Aralık 2014 Çarşamba 15:00
Hollanda'da Ekonomik Kriz Evsiz Sayısını Artırdı
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ÜLKE GENELİNDE BARINMA SORUNU YAŞAYANLARIN SAYISI 60 BİNİ AŞTI

Ekonomik krizin etkilediği ülkeler arasında yer alan Hollanda'da evsiz kalanların sayısında son yıllarda büyük artış oldu.

Barındırma Federasyonu, 2010 yılında ülke genelinde 55 bin olan evsiz sayısının geçen sene 60 bini aştığını açıkladı.

Barınma sorunu yaşayanların büyük bölümünün 41-50 yaş grubuna dahil olduğu kaydedildi. Verilere göre evsiz kalanların 44 bini erkek, 16 bin kadarı ise kadınlardan oluşuyor.

Açıklamada, insanların bu duruma düşmelerine yol açan en büyük etkenlerin, ekonomik krize bağlı olarak borçlarını ödeyememe ve işsiz kalmaları gösterildi.

Siyasetçilerden, mecliste görüşülmesi beklenen sorunun çözümü için çaba göstermelerini isteyen federasyon yetkilileri, bu kapsamda ucuz evlerin inşa edilmesini önerdi. Yetkililer, kiraların yüksekliğinin insanların evsiz kalmalarına yol açtığına dikkati çekti.

Hollanda'da kış mevsiminin başlamasıyla birlikte birçok belediye evsizler için özel barınma merkezleri oluşturuyor. Özellikle büyük şehirlerde polis, gece sokaklarda kalanları toplayarak bu merkezlere götürüyor.

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