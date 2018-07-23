Hollanda’da cami ve kiliselerde yağmur duası

Hollanda'da yaklaşık bir aydır hiç yağmur yağmayınca kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı. Hollanda'da ilk kez cami ve kilise görevlileri yağmur duasına çıktı.



Hollanda Faslı Camiler Konseyi (RMMN) Sözcüsü Said Bouharrou, kuraklık nedeniyle yağmur duasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ülkede camilerde, mahsullerin daha fazla zarar görmemesi ve çiftçilerin zor durumdan kurtulması için dua edildi.



Dua, sadece camilerle sınırlı kalmadı. Ülkenin doğusundaki Overijssel eyaletindeki kiliselerde bir an önce yağmur yağması için dualar edildi.



