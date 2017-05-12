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12 Mayıs 2017 Cuma 14:16

Hollanda’da “12 Yaşındaki Çocuk Kemoterapiyi Reddedebilir” Kararı

Hollanda'da '12 Yaşındaki Çocuk Kemoterapiyi Reddedebilir” Kararı
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 Hollanda'da bir mahkeme, Alkmaar kentinde yaşayan ve beyninde tümör bulunan 12 yaşındaki çocuğun kemoterapi tedavisini reddedebileceğine hükmetti.

David adlı çocuk, geçen yıl başarılı geçen beyin tümörü ameliyatından sonra doktorların kemoterapi görmesi tavsiyesini, tedavinin yan etkilerinden dolayı reddetti.

Oğlunun kemoterapi görmesini isteyen babanın, bunun için geçen hafta mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise babanın çocuğu kemoterapiye zorlayamayacağına karar verdiği bildirildi.

Mahkemenin kararında, Hollanda yasaları çerçevesinde akli dengesi yerinde olan 12 yaşında ve daha büyük kişilerin, ölümcül hastalıklarda tedavi olup olmamaya kendilerinin karar verebileceği vurgulandı ve "Bu yüzden çocuk da olsa kararına saygı duymamız gerekir." ifadesi kullandı.

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