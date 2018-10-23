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Hollanda\'nın Yarısından Fazlası Ateist

Rotterdam, 23 Ekim 18 : Hollanda\'da bir dine mensup olanların oranının ilk defa nüfusun yarısının altına düştüğü bildirildi.

Hollanda\'nın Yarısından Fazlası Ateist

Rotterdam, 23 Ekim 18 : Hollanda\'da bir dine mensup olanların oranının ilk defa nüfusun yarısının altına düştüğü bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 13:22
Hollanda\'nın Yarısından Fazlası Ateist

Rotterdam, 23 Ekim 18 : Hollanda\'da bir dine mensup olanların oranının ilk defa nüfusun yarısının altına düştüğü bildirildi.

Hollanda İstatistik Bürosu, ülkenin 2012-2017 arasında 15 yaş üstü için din haritasını ortaya koyan rapor yayımladı.

Rapora göre, 2012\'de kendisini "ateist" olarak tanımlayanlar yüzde 46,2 iken bu oran 2017\'de yüzde 50,7\'ye çıktı. Böylece ülkede bir dine mensup olanların oranının ilk defa nüfusun yarısının altına düştüğü belirtildi.

Söz konusu verilere göre, Hollanda, nüfusunun yarısından fazlasının ateist olan Avrupa Birliği (AB) üyeleri Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Estonya\'nın arasına katıldı.

Hollanda\'da 2012\'de yüzde 42,8 olarak tespit edilen Hristiyan nüfus, 2017\'de yüzde 38,5\'e geriledi. Müslüman nüfus ise aynı yıllarda yüzde 4,5\'ten yüzde 5,1\'e çıktı.

Kiliseye gidenlerin sayısının giderek azaldığı belirtilen raporda, camiye gidenlerin sayısında ise değişiklik olmadığı ifade edildi.

Hollanda\'da bir dine mensup olduğunu söyleyenlerin oranı 1999\'da yüzde 60 iken, 2012\'de yüzde 53,8\'e, 2017\'de de yüzde 49,3\'e geriledi.

(AA/FG)

 

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