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07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

Hollanda'dan 15 Temmuz Etkinliği Açıklaması

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye gelmesini &#34;hoş karşılamadıklarını&#34; bildirdi.

Hollanda'dan 15 Temmuz Etkinliği Açıklaması
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HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:  "DARBE GİRİŞİMİ, TÜRKİYE DEVLETİNE KARŞI HAKSIZ BİR SALDIRIDIR AMA MEVCUT DURUMDA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİYE BAKTIĞIMIZ ZAMAN TÜRKEŞ'İN YA DA BAŞKA BİR BAKANIN ÜLKEYE GELMESİNİ HOŞ KARŞILAMIYORUZ"

Lahey, 7 Temmuz 17 : Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbe girişimi, Türk devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Verilen kararın mart ayında iki ülke arasında yaşananlarla bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bizim hedefimiz, Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin normale dönmesidir. Bunun için Türk yetkililer ile görüşme yapmaya hazırız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, UETD'nin düzenlediği etkinliğin yasaklanmayacağı kaydedildi.

(AA/AK/HÖ)

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