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21 Eylül 2017 Perşembe 14:54

Hollanda'da Mahkemeden Mülteci Çocuk Kararı

Hollanda'da mahkeme, ölümcül olduğunu bilinen Fukosidoz hastalığından muzdarip mülteci çocuğun ailesinin yanında değil, çocuk bakım evinde kalmasına hükmetti.

Hollanda'da Mahkemeden Mülteci Çocuk Kararı
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MAHKEME, ÖLÜMCÜL HASTALIĞI BULUNAN 10 YAŞINDAKİ AMİR'İN AİLESİNİN YANINDA DEĞİL, ÇOCUK BAKIM EVİNDE KALMASI KARARI ALDI

Assen, 21 Eylül 17 : Hollanda'da mahkeme, ölümcül olduğunu bilinen Fukosidoz hastalığından muzdarip mülteci çocuğun ailesinin yanında değil, çocuk bakım evinde kalmasına hükmetti.

İki hafta önce Çocuk Esirgeme Kurumunun başvurusu üzerine Emmen mülteci merkezinde altı yıldır yaşayan anne babasından alınarak çocuk bakım evine götürülen, soyadı açıklanmayan 10 yaşındaki Amir isimli mültecinin ailesi tarafından açılan dava Assen Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, Amir'in 5 Kasım'a kadar çocuk bakım evinde kalması ve ailenin çocuklarını ziyaretine izin verilmesi kararı aldı.

Amir'in ailesinin avukatı Joancy Breeveld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi.

Kararı "acımasız" şeklinde niteleyen Breeveld, "Çocuk Esirgeme Kurumu araştırma yapmadan, Amir'i daha önce tedavi eden ama şu anda görevinden ayrılmış bir doktorun verdiği yanlış bilgiler üzerine harekete geçti. Bu doğru bir hareket değil" dedi.

Breeveld, Amir'in amansız bir hastalığı bulunduğuna işaret ederek, "Amir, belki de son günlerini yaşıyor. Acilen tekrar ailesinin yanında olması lazım. Hayatının son günlerinde ailesinin yanında olmaması çok üzücü bir durum" diye konuştu.

Amir'in ailesinden alınması kararını kesinlikle kabul etmediklerini aktaran Breeveld, kararın iptali için hızlı şekilde üst mahkemeye başvuracaklarını kaydetti.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Devlet Müsteşarı Klaas Dijkhoff, Amir'in hastalığından dolayı mülteci ailenin geçen yıl Hollanda'da kalmasına karar vermişti. Aileye, mülteci merkezi yerine tanınan bir ev hakkı henüz yerine getirilmedi.

(AA/AK/GUR)

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