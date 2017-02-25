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25 Şubat 2017 Cumartesi 06:29

Hollanda'da Genel Seçim Hazırlıkları Başladı

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçim h0azırlıkları çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nin tatile girmesiyle seçim kampanyaları hızlandı.

Hollanda'da Genel Seçim Hazırlıkları Başladı
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15 MART'TA YAPILACAK SEÇİMLERDE 28 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK

Rotterdam, 25 Şubat 17 (.):Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçim h0azırlıkları çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nin tatile girmesiyle seçim kampanyaları hızlandı.

Seçim sürecinin başlamasıyla kampanyalarını seçim gününe kadar sürdürecek 28 partinin adayları arasında 20 Türk kökenli aday da bulunuyor.

Ülkede seçimlerin ardından oluşacak 150 üyelik meclisten, bir partinin hükümet kurabilmesi için en az 76 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

İktidarda bulunan VVD lideri Mark Rutte daha önce yaptığı açıklamada aşırı sağcı ve ırkçı parti PVV ile koalisyon yapmayacaklarını bildirdi.

(AA/GÜL)

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