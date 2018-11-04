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Hollanda\'da Ab\'nin Göç Politikaları Protesto Edildi

Lahey, 4 Kasım 18 : Hollanda\'nın Lahey kentinde Avrupa Birliği\'nin (AB) mülteci ve göçmen karşıtı politikaları protesto edildi.

Hollanda\'da Ab\'nin Göç Politikaları Protesto Edildi

Lahey, 4 Kasım 18 : Hollanda\'nın Lahey kentinde Avrupa Birliği\'nin (AB) mülteci ve göçmen karşıtı politikaları protesto edildi.

04 Kasım 2018 Pazar 07:38
Hollanda\'da Ab\'nin Göç Politikaları Protesto Edildi
Lahey, 4 Kasım 18 : Hollanda\'nın Lahey kentinde Avrupa Birliği\'nin (AB) mülteci ve göçmen karşıtı politikaları protesto edildi.
Anti-Faşişt Eylem (AFA) adlı sivil toplum hareketi tarafından organize edilen protestoya, ülkede kamplarda kalan mültecilerle birlikte çok sayıda kişi katıldı.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde toplanan göstericiler, "Hiçbir insan kaçak değil", "Mültecilere kapımız açık" ve "Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değil" yazılı pankartlar açtı.
"Dünya herkesin", "sınırları açın", "sınıra hayır, ulusalcılığa hayır, sürgünü durdur" ve "mültecilere kapımız açık" sloganları atan göstericiler, Langen Beestenmarkt sokağındaki çocuk parkına yürüdü.
Protesto gösterisinde yapılan konuşmada, ülkelerinden savaş nedeniyle kaçan mülteciler ve çocukların, güvenli olmayan ülkelere geri gönderilmesinin insanlık dışı olduğu mesajı verilirken, özellikle çocuklar için bu konuda farklı bir yasanın getirilmesi çağrısında bulunuldu.
Avrupa\'da mültecilere kapanan sınırların açılması gerektiğini savunan göstericiler, bu yüzden mültecilerin gemilerle AB\'ye gelmeye çalıştığı ve Akdeniz\'in, ölümler yüzünden savaş alanına döndüğüne dikkat çekildi.
Gösteriye katılan bazı mülteci çocuklar, protestoyu organize eden ve gösteriye katılanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, bir grup aşırı sağcının yapmak istediği karşıt gösteri ise polis tarafından engellenirken, aralarından bir kişi kimlik kartı yanında olmadığı gerekçesi ile gözaltına alındı.
(AA/GÖZ/SEL)
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