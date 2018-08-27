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Hollanda Ve Kuveyt'ten Arakan Açıklaması

HOLLANDA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ KAREL VAN OOSTEROM:

Hollanda Ve Kuveyt'ten Arakan Açıklaması

HOLLANDA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ KAREL VAN OOSTEROM:

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:30
Hollanda Ve Kuveyt'ten Arakan Açıklaması


HOLLANDA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ KAREL VAN OOSTEROM: "ARAKAN'DA YAPILAN ZULÜMDEN DOLAYI ÇOK ENDİŞELİYİZ. SORUMLULARDAN HESAP SORULMASINI VE DURUMUN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE İNTİKAL ETMESİNİ İSTİYORUZ"

KUVEYT'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ MANSOUR AL-OTAİBİ: "BUGÜN BM'NİN AÇIKLADIĞI RAPOR, ZULMÜN FOTOĞRAF VE VİDEOLARIYLA OLDUKÇA DETAYLIYDI. SORUMLULARIN BULUNMASINI DESTEKLİYORUZ"

Hollanda ve Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi temsilcileri Arakan'da işlenen soykırım için uluslararası girişimlere destek verdiklerini açıkladı.

Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi KarelvanOosterom, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Kongo Demokratik Cumhuriyeti oturumu öncesi, gazetecilere BM'nin bugün açıkladığı Arakan raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Oosterom, "Arakan'da yapılan zulümden dolayı çok endişeliyiz. Sorumlulardan hesap sorulmasını ve durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine intikal etmesini istiyoruz." diye konuştu.

KUVEYT'TEN ULUSLARARASI MEKANİZMA KURULMASINA DESTEK

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi de ülkesinin Arakan'da işlenen suçların sorumlularına gerekli cezaların verilmesi için uluslararası bir mekanizma kurulmasını desteklediğini belirtti.

Otaibi, "Bugün BM'nin açıkladığı rapor, zulmün fotoğraf ve videolarıyla oldukça detaylıydı. Sorumluların bulunmasını destekliyoruz. Bu konuda yarınki BMGK toplantısında açıklama yapacağız." dedi.

BMGK, yarın Myanmar'daki durumu görüşmek üzere toplanacak.

BM RAPORUNDA ÇARPICI İFADELER

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı MinAungHlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 20:35
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