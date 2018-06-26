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Hollanda Senatosundan burka yasağına onay

Hollanda Senatosu, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onayladı.

Hollanda Senatosundan burka yasağına onay

Hollanda Senatosu, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onayladı.

26 Haziran 2018 Salı 14:25
Hollanda Senatosundan burka yasağına onay

Hollanda Senatosu, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onayladı.

Yasada, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin, yüzün tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklanıyor.

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Senatoda, 31'e karşı 44 oyla kabul edilen yeni burka yasağı yasasının henüz ne zaman yürürlüğe gireceğinin belli olmadığı belirtilirken, öncelikle yeni yasal uygulamaya geçecek sektörler ile görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Burka yasağı, bir önceki koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanlığı tarafından uyum yasası kapsamında tasarılaştırılarak hükümet programına alınmış, daha sonra mecliste yapılan oylamada geçerek kanunlaştırılmıştı.

Din özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle Hollanda Danıştayı tarafından tavsiye edilmeyen yasa, 2016 yılında Temsilciler Meclisi tarafından çoğunlukla kabul edilmişti.
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 17:49
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