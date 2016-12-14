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14 Aralık 2016 Çarşamba 15:08

Hollanda, Kırım'ın Altınlarını Ukrayna'ya İade Edecek

Hollanda, Kırım'ın Altınlarını Ukrayna'ya İade Edecek
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AMSTERDAM MAHKEMESİ, RUSYA’NIN İLHAKINDAN ÖNCE KIRIM’DAN GETİRİLEREK SERGİLENEN İSKİT ALTINLARININ UKRAYNA DEVLETİNE İADESİNE KARAR VERDİ - MAHKEME, KIRIM'IN KÜLTÜREL VARLIKLARININ UKRAYNA'YA AİT OLDUĞUNU VURGULADI

 Ukrayna ile Rusya arasında tartışmaya neden olan, Kırım’daki müzelerden sergilenmek üzere Hollanda’ya getirilen İskit Altını Koleksiyonu’nun Ukrayna'ya iade edileceği açıklandı.

Amsterdam Mahkemesi, Allard Pierson Müzesi'ndeki “Kırım: Karadeniz altınları ve sırları” sergisinde bulunan eserler ile ilgili davanın sonucunu açıkladı.

Mahkeme, Kırım’daki 4 müzeden getirilen İskit altınlarının Ukrayna’nın kültürel mirasının parçası olduğunu vurgulayarak, Ukrayna devletine iadesine karar verdi.

Yüzlerce parçadan oluşan İskit Altını Koleksiyonu, Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesinden kısa bir süre önce yarımadada bulunan 4 müzeden, sergilenmek üzere Amsterdam’daki Allard Pierson Müzesi'ne getirilmişti.

Serginin Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra sona ermesi nedeniyle koleksiyonun nereye gönderileceği sorusu gündeme gelmişti.

Rusya, İskit altınlarının, Kırım’ın kültür mirası olduğu için Kırım’a geri gönderilmesi gerektiğini savunurken, Ukrayna ise sergilenen eşyaların geçici olarak Ukrayna’nın kontrolü altından olmayan, ilhak edilen bölgeye iade edilemeyeceğini ileri sürerek, eserlerin doğrudan Ukrayna devletine teslim edilmesini istemişti.

Allard Pierson Müzesi yetkilileri ise eserlerin nereye gönderileceğine mahkemenin karar vereceğini belirterek, mahkeme süreci sona erinceye kadar koleksiyonu müzede bekleteceklerini açıklamıştı.

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