Hollanda, Esrar Ekiminin Yasallaşmasından Yana

Hollanda'da, Demokratlar 66 (D66) partisi milletvekili Vera Bergkamp tarafından sunulan devlet denetiminde esrar ekimi yasa teklifi, meclis tarafından 72'ye karşı 77 oy ile kabul edildi.

OY ÇOKLUĞUYLA MECLİSTE KABUL EDİLEN KANUN TEKLİFİNİN YASALLAŞMASI HALİNDE, DEVLET DENETİMİNDE ESRAR EKİMİNE İMKAN SAĞLAYACAK

Hollanda'da, Demokratlar 66 (D66) partisi milletvekili Vera Bergkamp tarafından sunulan devlet denetiminde esrar ekimi yasa teklifi, meclis tarafından 72'ye karşı 77 oy ile kabul edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, esrar kaçakçılığını önlemek amacıyla Bergkamp tarafından sunulan yasa teklifi, meclisten oy çokluğuyla geçti.

Hükümetin sıcak bakmadığı ve kanun olarak yürürlüğe girmesi için Hollanda Senatosundaki oylamada da kabul edilmesi gerektiği belirtilen yasanın, esrar ekimine devlet denetimi altında olanacak sağlayacağı kaydedildi.

Oylama sonrası açıklamalardan bulunan D66 partisi milletvekili Bergkamp, sunduğu yasa teklifi için mecliste yapılan oylamadan çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sunduğum teklife meclisin evet demesi ile birçok belediye başkanı, belediye ve halkın ekseriyetinin isteğine cevap vermiş olduk." diye konuştu.

Bergkamp, teklifin yasalaşmasının, ruhsatlı kafe ve kahvehanelerdeki esrar satışının serbest olması ile üretimin yasak olması arasındaki çelişkinin ortadan kaldıracağını umut ettiğini söyledi.

Öte yandan, kanun teklifine karşı olan milletvekilleri ise esrar ekiminin uluslararası kurallara aykırı olduğunu ve gençler arasındaki esrar bağımlılığının artacağını savunuyor.