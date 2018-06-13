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Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı!

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders'in parlamento binasında düzenlemek istediği Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına, güvenlik riski taşımadığı gerekçe gösterilerek izin verildi..

Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı!

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders'in parlamento binasında düzenlemek istediği Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına, güvenlik riski taşımadığı gerekçe gösterilerek izin verildi..

13 Haziran 2018 Çarşamba 23:12
Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı!

Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders'in parlamento binasında düzenlemek istediği Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına, güvenlik riski taşımadığı gerekçe gösterilerek izin verildi..

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Dick Schoof, aşırı sağcı lider  Geert Wilders'in parlamento binasında düzenlemek istediği Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına izin verdi.

"GÜVENLİK RİSKİ YOK" DEDİLER

Hollandalı koordinatör, Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) düzenlemek istediği karikatür yarışması ile ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını bildirdi.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in, Twetter üzerinden duyurduğu bu gelişme, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü tarafından da doğrulandı.

PARLAMENTO BİNASINDA DÜZENLENECEK

NCTV sözcüsü, karikatür yarışması ve sergisinin sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasında kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından, aşırı sağcı liderin düzenleyeceği karikatür yarışması ve sergi konusunda önemli bir engel kalmadığı belirtiliyor.

"MUHAMMED'E OLAN SEVGİSİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAZLA"

PVV lideri Geert Wilders, siyasi partilere tanınan parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını, karikatür yarışması için kullanmak için Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvurdu.

Aşırı sağcı lider, başvuruya olumlu karşılık veren Fas  kökenli Meclis Başkanı'nın, daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürdü.

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Arib'in Müslüman geçmişine işaret eden Wilders, "Muhammed'e olan sevgisi, düşünce özgürlüğünden daha fazla" dedi.

MECLİS BAŞKANI YANIT VERMEDİ

Meclis Başkanı Hatice Arib, aşırı sağcı lidere yanıt vermedi.

İslam dünyasında Hz. Muhammed tasvirinin hoş karşılanmaması nedeniyle, Wilders'in düzenleyeceği karikatür yarışmasının güvenlik riski yaratacağından endişe ediliyordu.

PROVOKASYON AMACIYLA OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Danimarka'da yayımlanan Jyllands - Posten gazetesinin 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayımlaması, dünya çapında protestolara yol açmıştı.

PVV lideri Wilders, Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasının provokasyon amacıyla değil, düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için düzenlendiğini savundu.

Aşırı sağcı lidere göre yarışma bu yıl içinde yapılacak.

KAZANANA 5 BİN EURO

Yarışma jürisi Wilders ile 2105 yılında ABD'nin Texsas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan, karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin'den oluşacak.

Gawstin'in ödül aldığı karikatür yarışmasına katılan çizgilerin Garland'da sergilendiği salona, iki cihatçı tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Wilders'in de katıldığı sergi açılışı sırasında saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Hollanda'da düzenlenecek yarışmada birinci olan karikatürün sahibine 5 bin euro para ikinciye ise, 2 bin euro ödül verilecek. Para ödülü, adı açıklanmayan bir bağışçı tarafından karşılanacak. Yarışma herkese açık olacak.

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