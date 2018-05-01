Hollanda'da İslamofobik Seçim Kampanyası Yapan Parti Yargılanmayacak...

Hollanda Savcılığı, yerel seçim öncesi İslamofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı PVV’nin, yargılanmayacağını bildirdi.



Hollanda Savcılığı, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi İslamofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı Özgürlükler Partisi’nin (PVV), yargılanmayacağını bildirdi.



Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçı partinin kamu yayın kuruluşu NPO'da yayınlanan filminin, bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağı belirtildi.



Açıklamada, filmdeki ifadelerin İslam'a mensup olanlar hakkında değil, sadece İslam hakkında olduğu kaydedildi.



Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlanmıştı.



Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekmişti.



Ülkede bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, PVV ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



