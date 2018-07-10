Hollanda'da FETÖ okulları tutunamıyor

Hollanda'da aile tehditleri ve isim değişikliklerine rağmen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulların öğrenci kaybı sürüyor. Ülkede, örgütün 3 kurumu kapandı.

Hollanda'daki FETÖ okullarından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen sonrasında 600 öğrenci ayrılırken, bu sayı geçen iki yılda yaklaşık iki katına ulaştı.

Purmerend kentindeki FETÖ okullarından IBS De Roos İlkokulunun da öğrenci sayısının normlara göre yetersiz kalmasından dolayı kapanacağı açıklandı.

İsim değişikliği de kurtaramadı

Zaandam'daki IBS De Roos İlkokulu, "IBS De Horizon İlkokulu", Amsterdam'daki Witte Tulp İlkokulu, "De Wereldburger", Rotterdam'daki Cosmicus Koleji ise "Lyceum Kralingen" olarak isim değişikliğine gidip gizlenme taktiğini uygulasa da örgüte bağlı diğer okullar gibi öğrenci kaybını durduramadı.

De Kennispoint olarak ismini değiştiren İnstituut Het Centrum dershanelerinin Rotterdam şubeleri öğrenci yetersizliğinden kapanırken, diğerleri ise örgüte bağlı okul binalarında sadece mevcut öğrencilerle ayakta kalıyor.

Kanttekening gazetesi ile Türkiye aleyhine propaganda

Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag gazetesi de, geçen yıldan itibaren "Zaman" yerine "dipnot" anlamına gelen Kanttekening adını alarak, Türkiye aleyhinde Hollandalılara yayın yapmaya devam ediyor. Türkçe yayın yapan Zaman Hollanda ise yayın hayatına son verdi.

Ayrıca FETÖ'ye bağlı vakıf, dernek ve sağlık merkezleri gibi diğer kuruluşlar da isim değişikliğine giderek gizlenme taktiği uygulasa da bunların önemli bir kısmı yeterli destek bulamayarak kapandı.

FETÖ'ye bağlı Rotterdam Sanitas Sağlık Merkezi, "Aelbrechtskade Sağlık Merkezi" ismini alırken Dialoog Academie (Diyalog Akademisi) ve Islam en Dialoog (İslamiyet ve Diyalog) dernekleri ise birleşerek "Platform INS" adıyla dinlerarası diyalog faaliyetlerine devam ediyor.

Örgütün Hollanda'daki finansal faaliyetlerinde rol oynayan Hollanda Genç İş Adamları Federasyonu'na (HOGİAF) bağlı farklı kentlerde faaliyet gösteren dernekler de Türk iş adamlarının üyelikten çıkması sonrası feshedildi.

Örgütün ülkedeki finans kaynağının önemli kısmı ise, geçen yıl kamuoyunu yanıltmaya çalışarak Arnavutluk'taki "Turgut Özal Kolejini" devralan Hollanda merkezli FETÖ'ye yakın "BF Cooperatief UA" şirketinin ve bunun dışında örgüte yakın 33 holding ve şirketin yazılı olduğu adreste bulunuyor.

Masum rolü oynayarak yapılanmaya çalışıyorlar

Türkiye'den kaçanlara kolaylıkla oturum alabilmek için mevcut Türk restoranlarını satın almaya başlayan FETÖ mensupları faaliyetlerini gizli yürütüyorlar. Firari eski savcı Zekeriya Öz gibi bazı firari FETÖ mensuplarının da Hollanda'da örgüte ait faaliyeti durdurulan vakıf ve derneklerin binalarında görüldüğü iddia ediliyor.

Ülkede zayıflayan ve masum rolü oynayan FETÖ mensupları Hollandalı otoritelere yaklaşarak destek almaya çalışıyor.

"Kültürümüzle ve İslamla alakaları yok"

FETÖ'nün Rotterdam kentindeki Cosmicus İlkokulundan iki oğlunu alan İbrahim Polat, çocuklarının okula ilk yazılanlardan olduğunu, okulun faaliyetlerinden ve Türkiye'de FETÖ'ye bağlı dershanelerdeki sıkıntılardan dolayı çocuklarını bu okullardan aldığını belirtti.

Polat, okulun yöneticilerinin ve öğretmenlerinin Müslüman ve Türk olduğu için çocuklarını oraya yazdırdıklarını fakat bekledikleri eğitimi bulamadıklarını anlattı.

"Kültürümüzle ve İslam'la alakalı Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerimizde hiçbir faaliyet görmedik ama Hrıstiyan ve Yahudilerin özel günlerinde gayet güzel faaliyetler yaptılar. Diğer dinlere saygımız var ama kendi dinimiz, örf ve adetlerimizle ilgili hiç birşey yapmadılar. Sabah çocukları okula bırakırken 'selamünaleyküm' dememize karşılık Hollandaca günaydın cevabı alıyorduk."

Polat, ilk olarak bu durumdan hayal kırıklığına uğradığını daha sonra ise Türkiye'deki FETÖ'ye bağlı dershanelerdeki olaylardan sonra çocuklarını okuldan aldığını ifade ederek, "Daha sonra darbe girişimi oldu. 'İyi ki almışım' dedim. Zaten, vatanını ve milletini seven insanlar çocuklarını orada bırakmadı." dedi.

Aileleri tehdit ettiler

Darbe girişiminden sonra yüzde elliye kadar velinin çocuğunu FETÖ okullarından aldığını aktaran Polat, bazı sıkıntılardan dolayı diğer velilerin çocuklarını kademeli olarak okuldan aldığını kaydetti.

Bazı velilerin "gidemezsiniz", "çocuklarınızı başka okula yazdıramazsınız" gibi ifadelerle tehdit edildiğini aktaran Polat, okuldan ayrılan bazı tanıdığı öğretmenlerin ise "iş bulamazsınız" sözleriyle baskı altında tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Ülkedeki FETÖ mensuplarının gizlenme taktiği uyguladıklarına dikkati çeken Polat, "Bukalemun gibiler. Sanki onlara bağlı değil de başka bir Türk okuluymuş gibi isim değişikliğine gidiyorlar." dedi.

Polat, örgütün eski gücünün kalmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminden sonra Hollanda kanallarında Türkiye aleyhinde propaganda yaparak Türk vatandaşları üzerinde baskı yaptılar. 'Siz Erdoğancısınız' gibi ifadelerle insanları iki gruba ayırmaya çalıştılar. Fakat şu an hiçbir aktiflikleri kalmadı. Eskiden yaptıkları kapıya gelip para isteme, gazetelerine abone yapma gibi çoğu faaliyetlerini de tamamen durdurdular."

"Allah’ım bunlar gibi insanlarla tekrar karşılaştırmasın." temennisinde bulunan Polat, buradaki insanların genel duasının bu olduğunu söyledi.

Hollanda'daki FETÖ okulları

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı Roos İslami İlkokulunun bu eğitim yılı sonunda kapanmasının ardından terör örgütüne bağlı 2 lise ve 6 ilkokul kalacak.

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı okullar, Lyceum Kralingen (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), De Horizon İlkokulu (Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-İmpuls İlkokulu (Amsterdam) ve Wereldburger İlkokulu (Amsterdam) olarak biliniyor.