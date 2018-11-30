banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94969
ALTIN
203.628
DOLAR
5.1927
STERLİN
6.6261
EURO
5.8895
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Hap satıcılarına rekor ceza
Hap satıcılarına rekor ceza
Lefkoşa'ya ateş düştü
LEFKOŞA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

HIV nedeniyle geçen yıl yaklaşık 940 bin kişi öldü

HIV nedeniyle geçen yıl yaklaşık 940 bin kişi öldü

30 Kasım 2018 Cuma 14:30
HIV nedeniyle geçen yıl yaklaşık 940 bin kişi öldü

DÜNYADA YAKLAŞIK 36,9 MİLYON KİŞİ HIV TAŞIYOR

2017'DE AIDS NEDENİYLE 940 BİN KİŞİ ÖLDÜ

GEÇEN YIL YAKLAŞIK 1,8 MİLYON KİŞİYE HIV BULAŞTI

HIV TAŞIYANLARIN YÜZDE 75'İ DURUMUNDAN HABERDAR - VİRÜS YÜKÜ TESTİ HIV TEDAVİSİNİN İZLENMESİNDE ALTIN STANDART OLARAK GÖRÜLÜYOR

Dünyada, 2017 yılında Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle 940 bin kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programının (UNAIDS) yayımladığı raporda, 2017'de dünyada Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyanların yüzde 75'inin durumundan haberdar olduğu bildirildi.

36,9 MİLYON KİŞİ HIV TAŞIYOR

UNAIDS'in raporunda, geçen yıl dünyada yaklaşık 36,9 milyon kişinin HIV taşıdığı belirtildi. Bu sayı 2016'da 36,7 milyon kişiydi. HIV taşıyanların yaklaşık 35,1 milyonunun yetişkin, 1,8 milyonunun ise 15 yaşından küçük çocuklar olduğu açıklandı.

Raporda, alınan tedbirler sayesinde 2017'de HIV taşıyanların yüzde 75'inin durumundan haberdar olduğunun, 2015'te ise bu oranın yüzde 67 olduğu kaydedildi.

2017'de yaklaşık 1,8 milyon kişiye HIV bulaştığı ve AIDS nedeniyle 940 bin kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

AIDS vakalarının görülmeye başlanmasından bu yana 77,3 milyon kişiye HIV bulaştığı ve bunlardan 35,4 milyonunun yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEY AFRİKA'DA 19,6 MİLYON KİŞİ HIV TAŞIYOR

UNAIDS raporunda, 2017'de Doğu ve Güney Afrika'da 19,6 milyon milyon kişinin AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı olduğu kaydedildi. Bunu, ortalama 6,1 milyon kişiyle Batı ve Orta Afrika takip etti. Bu oranın, Asya ve Pasifik’te 5,2 milyon, Latin Amerika’da 1,8 milyon, Karayipler’de 310 bin, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 1,4 milyon, Batı ve Orta Avrupa ile Kuzey Amerika’da da ortalama 2,2 milyon ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ortalama 220 bin olduğu bildirildi.

21,7 MİLYON KİŞİ TEDAVİ GÖRDÜ

UNAIDS raporuna göre, geçen yıl HIV testi ve tedavileri HIV virüsü taşıyan daha fazla insana ulaştı. Geçen yıl HIV ile yaşayan 21,7 milyon kişi antiretroviral tedaviye erişti. 2015 yılında 17,2 milyon kişi tedavi olurken, 2016'da bu rakam 19,4 milyondu.

HIV taşıyan yetişkinlerin yüzde 59'unun, 15 yaş altı çocukların yüzde 52'sinin antiretroviral ilaçlara erişim sağladığı kaydedilirken, HIV ile yaşayan hamile kadınların yüzde 80'inin virüsün bebeğe bulaşmasını engellemek için antiretroviral tedavi aldığı bildirildi.

HIV virüsünü taşıdığını bilmeyen kişi sayısının 9,4 milyon olduğu ifade edilen raporda, bu kişilerin acil olarak HIV test ve tedavi hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

HIV VİRÜSÜNÜN BULAŞMA ORANI YÜZDE 47 AZALDI

Geçen yıl yaklaşık 1,8 milyon kişiye HIV bulaştığı belirtilen raporda, bu sayının 1996'da 3,4 milyon olduğuna dikkati çekildi.

Raporda, 1996'dan bu yana HIV virüsünün bulaşma oranının yüzde 47 düştüğüne işaret edildi.

Rapora göre, 2010'da 1,9 milyon yetişkinin HIV virüsüne yakalandığı, bu rakamın 2017'de 1,6 milyona gerilediği aktarıldı. Çocukların HIV'ye yakalanma oranı yüzde 35 düşüşle 2010'da 270 binden 2017'de 180 bine düştü.

"VİRÜS YÜKÜ TESTİ ALTIN STANDART"

UNAIDS Başkanı MichelSidibe, virüs yükü testinin HIV tedavisinin izlenmesinde altın standart olduğunun altını çizerek, bu testin tedavinin işe yaradığını gösterdiğini, böylece insanların hayatta kaldığını belirtti.

Sidibe, HIV test ve virüs yükü testinin dünyanın her yerinde HIV ile yaşayan insanların kolayca ulaşılabileceği bir test olması gerektiğine işaret etti.

HIV enfeksiyonunun, erken tanı, düzenli izlem ve antiretroviral tedavi ile yönetilebilir kronik bir enfeksiyon haline geldiği ifade ediliyor. Yıllar içerisinde daha etkin, kullanımı daha kolay, daha az yan etkiye sahip ve genetik bariyeri daha yüksek yeni antiretroviral ilaçlar geliştirildi. Bu tedavilerle yaşam kalitesinin yükseltilmesi, HIV'e bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılması hedefleniyor.

AIDS'e yol açan HIV, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden oluyor. HIV taşıyıcısı; kanı, spermi, vajinal akıntıları veya diğer vücut sıvılarının başka birine teması yoluyla virüsü bulaştırıyor. HIV, cinsel ilişki, organ nakilleri, doğrudan kan teması ve anneden bebeğine olmak üzere dört yolla bulaşıyor.

 

Son Güncelleme: 30.11.2018 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tusk: “ab'nin Rusya'ya Yaptırımları Uzatacağına Eminim
Tusk: “ab'nin Rusya'ya Yaptırımları Uzatacağına Eminim"
Arjantin'deki G20 Zirvesi Siyasi Krizlerin Gölgesinde Yapılıyor
Arjantin'deki G20 Zirvesi Siyasi Krizlerin Gölgesinde Yapılıyor
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin Tarihi Adımı Ukrayna'da Sevinç Yarattı
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin Tarihi Adımı Ukrayna'da Sevinç Yarattı
Galli Kadından 26 Kiloluk Yumurtalık Kıstı Alındı
Galli Kadından 26 Kiloluk Yumurtalık Kıstı Alındı
Ukrayna'dan Rus Erkeklerine Giriş Yasağı
Ukrayna'dan Rus Erkeklerine Giriş Yasağı
Libertadores Kupası Finali İçin Yeni Adres Santiago Bernabeu
Libertadores Kupası Finali İçin Yeni Adres Santiago Bernabeu
Merkel'in Uçağı Köln'e Acil İniş Yaptı
Merkel'in Uçağı Köln'e Acil İniş Yaptı
Ap'den Macaristan'a Gruevski'yi İade Etme Çağrısı
Ap'den Macaristan'a Gruevski'yi İade Etme Çağrısı
Abd'den İran'a
Abd'den İran'a "askeri Karşılık" Tehdidi
İtalya'dan 7 Mısırlı Gizli Servis Elemanı Hakkında Soruşturma Kararı
İtalya'dan 7 Mısırlı Gizli Servis Elemanı Hakkında Soruşturma Kararı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim