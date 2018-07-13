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Hırvatistan\'da "abd-adriyatik" Toplantısı

Zagreb, 13 Temmuz 18 : Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb\'de düzenlenen ABD-Adriyatik Haritası (A5) toplantısında Güneydoğu Avrupa\'nın güvenliği ele alındı.

Hırvatistan\'da "abd-adriyatik" Toplantısı

Zagreb, 13 Temmuz 18 : Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb\'de düzenlenen ABD-Adriyatik Haritası (A5) toplantısında Güneydoğu Avrupa\'nın güvenliği ele alındı.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:25
Hırvatistan\'da

Zagreb, 13 Temmuz 18 : Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb\'de düzenlenen ABD-Adriyatik Haritası (A5) toplantısında Güneydoğu Avrupa\'nın güvenliği ele alındı.

Toplantıya ABD Savunma Bakanı James Mattis, Hırvatistan Savunma Bakanı DamirKrsticevic, Karadağ Savunma Bakanı PredragBoskovic ve Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska Jankovska katıldı.

Toplantıda, ABD\'nin Güneydoğu Avrupa\'daki varlığı, NATO üyesi olmayan bölge ülkelerin üyelik süreçlerinin hızlandırılması ve Güneydoğu Avrupa\'nın güvenliği görüşüldü.
Ev sahibi Krsticevic, Hırvatistan\'ın savunma ve güvenlik alanındaki en önemli ortağının ABD olduğunu vurgulayarak, "ABD\'nin Güneydoğu Avrupa\'ya aktif bir dönüş yapması önemli. Birlikte daha güçlüyüz." dedi.

NATO\'ya üyelik daveti alan Makedonya\'yı tebrik eden Krsticevic, Makedonya\'nın bir an önce NATO üyesi olması temennisinde bulunarak, Bosna Hersek\'in de NATO üyeliğindeki engelleri ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Karadağ Savunma Bakanı Boskovic de hem NATO üyeliği hem de Yunanistan ile isim sorununun çözümü konusundaki gelişmeler nedeniyle Makedonya\'yı tebrik ederek, bu adımların bölgedeki herkesin çıkarı doğrultusunda çözümler üretilebileceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
A5 oluşumunun iyi komşuluk ilişkilerine de önemli katkı sağladığını söyleyen Boskovic, bu oluşumun daha da genişletilebileceğini dile getirdi.
Makedon Bakan Jankovska ise Makedonya\'nın 2008\'den beri NATO\'dan üyelik daveti beklediklerini ifade ederek, "Makedonya, bu tarihi fırsatı, dünyanın en güçlü askeri-siyasi birliğinin üyesi olabilmek için doğru şekilde değerlendirecektir." dedi.
NATO üyeliğine hazırlık konusunda Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve diğer bölge ülkelerinden yardım aldıklarını aktaran Jankovska, "Bölge, hiç olmadığı kadar güçlü ve uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Avrupa ülkelerine Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerinde destek olmak amacıyla 2003\'te Hırvatistan, Arnavutluk, Makedonya ve ABD girişimiyle oluşturulan A5\'e, 2008\'de Bosna Hersek ve Karadağ da dahil olmuştu.

(AA/ÖZ/FEZ)

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