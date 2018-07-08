Hırvatistan, Rusya'yı penaltılarda yıktı

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 berabere biten maçta Rusya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup eden Hırvatistan, yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Biri uzatma dakikalarında biri seri penaltılarda olmak üzere 2 gol atan Hırvatistan'ın Beşiktaşlı savunmacısı Vida maçta damga vuran isimlerden biri oldu.

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanan maçta Rusya, 31. dakikada Denis Cheryshev'in attığı golle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 39. dakikada Andrej Kramaric'in attığı kafa gollüyle Rusya karşısında 1-1 eşitliği sağladı.

Normal süresi 1-1 sona eren Rusya-Hırvatistan maçı uzatmalara gitti.

Hırvatistan, 100. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın attığı golle Rusya karşısında 2-1 öne geçti.

İlk uzatma devresi bu skorla tamamlandı.

Rusya, 115. dakikada Mario Fernandes'in attığı golle Hırvatistan karşısında 2-2 beraberliği yakaladı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve son yarı finalist seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Hırvatistan yarı finale yükseldi.