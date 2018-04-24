"Hırvatistan'daki “tartışmalı Köprü“ İçin İmzalar Atıldı"

Hırvatistan'ın güney kesimi ile kuzeydeki topraklarını karayolu ile birbirine bağlaması planlanan ancak Bosna Hersek'in açık denize çıkışına engel olacağı için sürekli tartışma konusu olan Peljesac Köprüsü'nün inşası için imzalar atıldı.

Köprünün yapımını üstlenen China Road and Bridge Corporation (CRBD) firması adına Zhang Xiaoyuan ile Hırvatistan Karayolları Müdürü Josip Skoric, köprünün inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, yaklaşık 300 milyon avroluk köprü projesinin Hırvatistan'ı "benzersiz kılacağını" ifade ederken Bosna Hersekli yetkililer ise anlaşmanın imzalanmasına tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, yaptığı açıklamada, ülkesinin açık denize çıkışı konusundaki sorun çözüme kavuşturulmadan Hırvatistan'ın köprü inşasını durdurmasını istediklerini hatırlattı.

Bosna Hersek'in köprünün yapımı konusundaki tutumunun değişmediğini belirten İzetbegovic, "Hırvatistan, geçen yıl Avrupa Komisyonundan Bosna Hersek ile bu sorunu çözmeden köprünün yapılmaması uyarısı almıştı." dedi.

İzetbegovic, Avrupa Komisyonunu imzalanan bu anlaşma konusunda bilgilendireceklerini kaydederek gerekli adımların atılmaması durumunda hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de iki ülke arasındaki mevcut sorunun çözülmeden köprünün inşa edilmemesi gerektiğini söyleyerek Hırvatistan'ın bu sorunu görmezden gelerek anlaşmayı imzaladığına dikkati çekti.

Zvizdic, "Hırvatistan uzun zamandır devam eden sorunu bir tarafa bırakıp köprünün yapımı için anlaşma imzaladı. Bu sadece komşu ülkemizle ilişkilerimizi daha da karmaşık hale getirir." ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜ KRİZİ"

Hırvatistan'ın, en güneydeki toprakları ile kuzeydeki topraklarını karayolu ile bağlamayı hedeflediği Peljesac Köprüsü, açık denize çıkışını kapatacak olması nedeniyle Bosna Hersek'te tepkiye yol açıyor.

Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan, Komarna ile Brijesta arasında inşa etmek istediği asma köprüyle topraklarını birleştirmek ve başta turistik Dubrovnik şehri olmak üzere en güneydeki yerleşim birimlerine gideceklere sorunsuz ulaşım sağlamak istiyor.

Bosna Hersek'in denize kıyısı bulunan tek şehri Neum ise Hırvatistan'ın güney ve kuzey toprakları arasında bulunuyor. Mevcut durumda, Hırvatistan'ın kuzeyindeki şehirlerden karayolu ile güneye gitmek isteyenler, Neum yakınlarında Bosna Hersek'e girip, daha sonra yeniden Hırvatistan'a geçmek, bir başka deyişle iki sınır kapısı geçmek zorunda kalıyor.

Başta Boşnaklar olmak üzere Bosna Hersek tarafı, köprü projesine karşı çıkıyor. Ülkenin denize kıyısı olan tek şehri konumundaki Neum açıklarına yapılacak bir köprünün, Bosna Hersek'in açık denizlere çıkışını engelleyeceğini savunan Bosna Hersekli makamlar, olası bir kriz durumunda da Bosna Hersek'in hapsedilebileceğine dikkati çekiyor.

55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğunda inşa edilmesi planlanan köprüde, 4 şeritli karayolu yapılacak. Köprü inşaatının 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor.