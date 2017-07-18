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18 Temmuz 2017 Salı 15:30

Hırvatistan'da Savunma Bakanı İstifa Etti

Hırvatistan'da Savunma Bakanı İstifa Etti
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ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDEN HIRVATİSTAN'DA, SAVUNMA BAKANI KRSTİCEVİC, CUMHURBAŞKANI KİTAROVİC'İN ELEŞTİRİSİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

 Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in askerlerin orman yangınına müdahalede geç kaldığı eleştirisinin ardından istifa etti.

Hırvat medyasına açıklama yapan Krsticevic, aynı zamanda "başkomutan" statüsündeki Cumhurbaşkanı Kitarovic'in, ülkenin güneyindeki Split şehrinde iki gündür süren orman yangınlarına askerin daha erken müdahale edebileceği açıklamasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Dünden beri yangın bölgesinde bulunan Krsticevic, bölgeye ilk gelenlerden biri olduğunu belirterek, askerin olay yerine gelebilmesi için bölgeden resmi bir talebin olması gerektiğini ancak kendilerine böyle bir talep gelmediğini aktardı.

Halen 200 kadar askerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyleyen Krsticevic, 500 askerin de ihtiyaç durumunda müdahale için hazır beklediğini ifade etti.

Split ve civarından dünden beri devam eden orman yangınları, rüzgarın da etkisiyle dün gece yerleşim bölgelerine de sıçramış, bazı ev ve araçlar yanmış, yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

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