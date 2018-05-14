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Hırvatistan'da Ekonomi Bakanı İstifa Etti!

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Girişimcilik ve Zanaat Bakanı Martina Dalic, ülkenin en büyük şirketlerden biri ve iflasın eşiğinde olan Agrokor'un yeniden yapılanma sürecinde şirket yöneticileriyle e-posta yoluyla haberleşmesinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Hırvatistan'da Ekonomi Bakanı İstifa Etti!

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Girişimcilik ve Zanaat Bakanı Martina Dalic, ülkenin en büyük şirketlerden biri ve iflasın eşiğinde olan Agrokor'un yeniden yapılanma sürecinde şirket yöneticileriyle e-posta yoluyla haberleşmesinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:09
Hırvatistan'da Ekonomi Bakanı İstifa Etti!


 Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Girişimcilik ve Zanaat Bakanı Martina Dalic, ülkenin en büyük şirketlerden biri ve iflasın eşiğinde olan Agrokor'un yeniden yapılanma sürecinde şirket yöneticileriyle e-posta yoluyla haberleşmesinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Dalic, başkent Zagreb'deki hükümet binasında Başbakan AndrejPlenkovic ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, hükümetteki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Kamuoyunda "Hotmail Olayı" olarak da nitelendirilen gizli e-posta yazışmalarının sızmasının ardından yaptığı istifayı değerlendiren Dalic, Başbakan Plenkovic ile aldıkları ortak karar gereği istifa ettiğini söyledi.
Kendisinin 2017 yılından bu yana süren Agrokor krizinde "bir yük" olduğunu belirten Dalic, Agrokor krizinde şirketi iflasın eşiğinden kurtarmak yerine ülke ekonomisini daha geriye götürdüğünü kabul etti.
Agrokorlu yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan yazışmalarda kanuna aykırı ifadeler bulunmadığını savunan Dalic, "Yazışmaların kim tarafından sızdırıldığının bir an önce bulunmasını istiyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ancak hükümet ortakları yaptıklarımdan memnun olmadığı için anlaşmalı olarak istifa ediyorum." dedi.
Başbakan Plenkovic de devam eden Agrokor krizinin şeffaflığını kaybettiğine dikkati çekerek, bugüne kadar yaptıklarından dolayı Dalic'e teşekkür etti.
AGROKOR KRİZİ
Hırvatistan Savcılığı, Agrokor yöneticilerinin 2006-2017 yılları arasında sahte mali raporlar hazırladığını ve bu şekilde iş ortaklarını yanlış yönlendirdiği iddiasıyla soruşturma başlatmış ve savcılık talimatıyla yapılan operasyonda şirketin kurucusu ve eski sahibi İvicaTodoric'in evinde arama yapılmıştı.
İkametini İngiltere'nin başkenti Londra'ya aldıran Todoric hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılmış ve Todoric İngiliz makamlarınca 7 Kasım 2017'de gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Todoric daha sonra serbest bırakılmıştı.
Agrokor krizi sonucunda, şirketin sahibi Todoric'in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri şirketin yönetiminden ayrılmış ve şirketin başına hükümet tarafından kayyum atanmıştı.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 21:50
Anahtar Kelimeler:
HırvatistanEkonomiBakanIstifa
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