Hırvatistan AB'ye Katılım Anlaşmasını İmzaladı

AB üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005'te Türkiye ile eşzamanlı başlayan ve aradan geçen sürede tüm fasıllarda müzakereleri tamamlayan Hırvatistan, AB'ye katılım anlaşmasını imzaladı.

1 Temmuz 2013 tarihinde 28'inci AB üyesi olması öngörülen Hırvatistan'ın, bu sürede AB Komisyonu'nun gözetimi altında reformlarını sürdürmesi isteniyor.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Hırvstistan'ın katılım anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, ''Hırvatistan'ın başarısı bölgedeki herkese sıkı çalışma, sebat, siyasi cesaret ve kararlılıkla AB üyeliğinin ulaşılabilir olduğunu gösterdi. Hırvatistan, tüm Batı Balkanlar'ın geleceğinin AB'de olduğunu gösteren bir öncüdür'' dedi.

AB KOmisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise Hırvatistan'ın sıkı koşulları karşılayarak, 1 Temmuz 2013'te üye olmayı hakettiğini belirterek ''Hırvatistan'ın komşularına çok açık bir sinyal gönderiyoruz: Avrupa'nın önerisi masadadır, sıkı çalışma sonuç verir ve eğer ortaklarımız istikametlerinde kalırsa, Avrupa entegrasyonundan faydalarına erişebilirler'' ifadesini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor, katılım anlaşmasını AB devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte imzaladı.

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayanan 4,3 milyonluk Hırvatistan, AB üyeliğini gelecek yıl referanduma götürmeyi planlıyor.

Bu arada diplomatik kaynaklar, AB zirvesinden aday ülke statüsü bekleyen Sırbistan hakkındaki kararın süren görüş ayrılıkları nedeniyle muhtemelen bir sonraki zirveye kalacağını bildirdi.

AB liderlerinin üyelik müzakerelerine başlamak için tarih bekleyen Karadağ'a ise yeşil ışık yakarak, Haziran 2012'yi işaret etmeleri bekleniyor.