Hırslı manyak bizi bitirdi

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin, TSK'nın Kazan vadisinde sürdürdüğü operasyonun faturasını Çukurca saldırısının emrini veren Suriye'li Fehman Hüseyin'e kestiği iddia edildi.

Yeni şafak gazetesinin haberine göre terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin, TSK'nın Kazan vadisinde sürdürdüğü operasyonun faturasını Çukurca saldırısının emrini veren Suriye'li Fehman Hüseyin'e kestiği öğrenildi. Örgüt içinde sıkıntılı günler yaşadığı öğrenilen Bahoz'un, grupların kış hazırlığına geçmek istemesine rağmen sürekli saldırı talimatında bulunması nedeniyle yüzlerce PKK'lının ölmesine sebep olduğu için örgüt içinde hedefe oturtulduğu belirtildi.

ÖRGÜT BİRBİRİNE GİRDİ Bahoz'un 11 Eylül 2011'de Şemdinli saldırısı talimatını da verdiği tespit edilmişti. Şemdinli saldırısında istediği neticeyi almadığını belirten Bahoz Erdal'ın Şemdinli bölge sorumlusunu da başarısızlığı yüzünde Kandil'e göndererek yargılanmasını istediği ve yerine başka bir örgüt militanını görevlendirdiği öğrenildi. Çukurca saldırısının sonrasında Hakkari bölgesinde bulunan iki terörist grubun başındaki PKK'lılar da Fehman Hüseyin'i yerden yere vuruyor. Bahoz'un sürekli 'eylem yapın, saldırın' talimatlarından rahatsız olduklarını da dile getiren örgüt mensubu Kazan vadisinde öldürülen yüzlerce PKK'lının sorumlusunun da Bahoz olduğunu söylüyorlar. Çağrı ve Şimal telsiz kodlarını kullananların yaptıkları eleştirileri ise örgütün diğer grupları duymasın diye kısa kanaldan gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

FEHMAN'IN EMRİ HATA OLDU Çağrı ve Şimal kod adlı iki üst düzey PKK'lı, telsiz aracılığıyla yaptıkları konuşmada Çukurca saldırısı sonrası TSK operasyonlarını değerlendirdi. Konuşmada, PKK yönetiminin Fehman Hüseyin'e ateş püskürdüğü ortaya çıktı.

İşte ikili arasında 24 Ekim'de geçen kısa kanal telsiz görüşmesinin ayrıntıları:

Çağrı: Tvleri izliyor musun tamam?

Şimal: Evet evet durum kritik. Sınır gerisinden bir haber var mı?

Çağrı: Bahoz'un hamlesi bizi bu bölgede bitirdi. Hava sertleşiyor. Üstlenmeye geçmemiz lazımdı ama hırslı manyak bizi dinlemiyor. Sürekli ses gelsin, hadi ses gelsin diye eylem yapın baskısı yapıyor.

Şimal: Evet Bölgede gerillaların yarısı Bahoz'un emrine kurban gitti. Yok oldu. Zaten yaralı kaçanlar da birbirini vurarak kurtulmuş tamam.

Çağrı: Roj'la (Kandil) dün konuştum. "Burası çok karışık Fehman'ın emri şey oldu, hata oldu' diyorlar.

Şimal: Öyle öyle tamam.

Çağrı: Bu sefer kontrolden çıktı bize yüklenir. Gelmeyin eylem yapın diye tamam. Gelmeyin der tamam.

Şimal: Erzurum'la konuştum şey diyor o da Türk askerinin saldırısının faturası fehmanın omuzlarında tamam.

Çağrı: Aynen aynen doğrudur heval. Bu sefer üst taraf kaynıyor, dikkatli ol kaynıyor ona göre tamam.

Şimal: Sayı fazla aynen. Ses yok tamam.

ALTIN VURUŞ YAPIP ÖYLE GİDELİM Çukurca saldırısından önce Sofi Nurettin ve Fehman Hüseyin arasında geçen telsiz konuşmasında Fehman Hüseyin'in kış üslenmesine gitmeden 'Altın vuruş yapıp öyle gidelim' dediği tespit edildi.

Eylül 2011'de yapılan telsiz görüşmesinde, örgütün HPG sorumlusu Sofi Nurettin kış üslenmesine geçilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Fakat Fehman Hüseyin ise ısrarla ses getirecek bir eylem yaptıktan sonra kış üslenmesine geçmek istediği görüldü. İşte ikili arasındaki o görüşme: Sofi Nurettin: Şemdinli'de netice alamadık.

Bölgedeki arkadaşlar çok vurduk dedi ama ortada Türkiye'nin ölülerini göremedik. Fehman Hüseyin: Bölge sorumlusu bu konuda rapor yazsa iyi olur.

Sofi Nurettin: Üslenmeye geçsek iyi olur diyorum tamam.

Fehman Hüseyin: Biraz daha bekleyelim diyorum tamam. Altın vuruşu yapıp öyle emir verelim gruplara, onlar önlemlerini alsınlar.

Sofi Nurettin: Ne kadar bekleyeceğiz tamam hava sertleşiyor.

Fehman Hüseyin: Başka bir alternatif bulmamız lazım. Altın vuruş diyorum ben tamam.

Sofi Nurettin: Tamam.