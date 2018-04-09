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Hırsızı öldüren evsahibi serbest

Evine giren hırsızlardan birini öldüren yaşlı ev sahibi serbest bırakıldı.

Hırsızı öldüren evsahibi serbest

Evine giren hırsızlardan birini öldüren yaşlı ev sahibi serbest bırakıldı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
Hırsızı öldüren evsahibi serbest
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Geçtiğimiz Çarşamba günü Güney Doğu Londra’nın Hither Green bölgesinde meydana gelen olayda gece yarısından hemen sonra 12.45 sularında eşiyle evinde oturan 78 yaşındaki Richard Osborn-Brooks, elinde tornavida olduğu tahmin edilen hırsızlardan biriyle karşılaştı. Mutfaktan aldığı bıçakla hırsızla boğuşmaya başlayan yaşlı adam, birkaç darbe ile onu yere indirdi.

Yaralı hırsız ve arkadaşının kaçma girişiminde bulunduğu ancak yaralanan ve kimliğinin Henry Vincent (37) olduğu belirlenen hırsızın caddede bırakıldığı belirlendi. Gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen yaralı kişi 3.37’de hayatını kaybetti.

Gelen polis ekibi de emekli Richard Osborn-Brooks’a cinayet suçlamasında bulunarak tutukladı. Ancak bölgenin en sevilen kişilerinden biri olan yaşlı adamın başına gelen bu olay insanları harekete geçirdi. Önce mahkemesiyle ilgili masrafların karşılanması amacıyla başlayan kampanya genişleyerek onun serbest bırakılması çağrısına dönüştü. Açılan imza kampanyasına kısa sürede 20 bin kişi katılırken, yoğun baskı üzerine polis Osborn-Brooks’u serbest bıraktı.

Dedektif Başmüfettiş Simon Harding, olayın trajik olduğunu belirterek, rehberlik konusunda CPS’ye başvurup, değerlendirme yaparak böyle karar aldıklarını söyledi. Harding, yaşlı ev sahibine başka suçlama getirilmeyeceğini söyledi.

Öte yandan polisin olayda evden kaçan ikinci kişiyi aradığı da belirtildi.

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