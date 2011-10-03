Hipodrom Ortasında Atın Boğazını Kestiler.

İran basında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Akkale ilçesi hipodromunda cuma günü yapılan at yarışmaları sırasında bir at yere yığıldı. Yapılan incelemede atın ön ayağına bir cismin battığı ve

ayağının kırıldığı tespit edildi.

Hipodrom yetkilileri acı çeken atın öldürülmesine karar verdi. Ancak atı öldürmek için alışılmışın dışında bir yönteme başvurularak hayvanın kafası kesildi. Hayvana yapılan muamele büyük tepkilere

neden oldu.

Olayla ilgili yapılan yorumlarda, batılı ve uygar ülkelerde bu tip vakalarda hayvanların tedavi altına alındığı vurgulandı.