Hint Kenevirinin “kontrollü Üretimi Ve Tüketimi” İçin Lefkoşa’da Eylem Yapıldı

“Anonimus Hareketi” ve “Gannavuriye Özgürlük İnisiyatifi”, Hint keneviri üretim ve tüketimi yasağının kaldırılması için, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı, örgütler Hint kenevirinin üretimi ve tüketiminin serbest bırakılması için mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

İKİ ÖRGÜT “HİNT KENEVİRİNİN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN YASALLAŞMASI İÇİN” MÜCADELELERİNİ SÜRDÜRECEKLERİNİ DUYURDU

Lefkoşa, 20 Nisan 2017 (.): “Anonimus Hareketi” ve “Gannavuriye Özgürlük İnisiyatifi”, Hint keneviri üretim ve tüketimi yasağının kaldırılması için, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı, örgütler Hint kenevirinin üretimi ve tüketiminin serbest bırakılması için mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Dünya genelinde, “pek çok faydası olduğu iddia edilen” Hint keneviri (gannavuri) kullanıcıları tarafından kutlanan “Ot Günü”, kod adıyla“420” vesilesiyle, Anonimus Hareketi ve Gannavuriye Özgürlük İnisiyatifi’ni temsilen bir grup bugün Meclis önünde pankartlı eylem yaptı.

“Hastayım Cannabis Oil İsterim”, “Elini Otumdan Çek Bana Onu Tabiat Ana Verdi”, “Alkol Sigara Öldürür Gannavuri İyileştirir” sloganları taşıyan pankartların kullanıldığı eylemde Avukat Barış Mamalı iki örgüt adına hazırlanan ortak açıklamayı okudu.

Eylemde Hint kenevirinin pek çok hastalığın tedavisinde ve kaliteli ürün üretimi için kullanılabileceği, bu nedenle devlet kontrolünde üretim ve tüketiminin serbestçe yapılmasının gerektiği savunuldu. Açıklamada ayrıca Hint kenevirinin pek çok ülkede de serbest bırakıldığı öne sürüldü.

“ÇOK CİDDİ RAKİP GÖRÜLDÜĞÜNDEN YASAKLANDI”

Açıklamada, “Beş bin yıldır dünyada üretim ve tedavi amacıyla serbestçe kullanılan hint kenevirinin (Cannabis/Gannavuri), 20’inci Yüzyılın başlarında büyük çıkar çevrelerinin ayak oyunlarıyla yasaklandığı, en faydalı bitkilerden olan hint kenevirinin kağıt, ilaç, petrol ve plastik endüstrisine çok ciddi bir rakip olarak görüldüğünden önce ABD’de sonra da BM kanalıyla tüm dünyada yasaklatıldığı” savunuldu.

Açıklamada, “Anayasamız devlete herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlama ödevi vermiştir. İşte bizler birçok hastalıkta kullanılabilecek olan Hint kenevirinin devlet kontrolünde üretim ve tüketiminin serbestçe yapılmasını istiyoruz” denildi.

Hint kenevirinin serbesiyeti için mücadelenin devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Ticari istismara sebebiyet vermeyecek tarzda üretim ve kullanım özgürlüğü getiriniz; bu zaten sizin anayasal ödevinizdir” denildi.

YÜZLERCE ARAŞTIRMA YAPILDI

“Hint kenevirinin kötü bir madde olduğu yönünde kara propagandalar, yanıltıcı ve spekülatif haberler” yapıldığı, ancak son yıllarda “yapılan yüzlerce bilimsel araştırma ve klinik incelemelerin” bu iddiaları yalanladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bilim ve geçmişin gerçeklerinin yoğrulmasıyla bu bitkinin masum olmasından öte insan sağlığı, çevre, hayvan, gıda, yakıt ve daha birçok alanda büyük öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır” iddiasında bulunuldu.

Hint kenevirinin bugün insana, doğaya, ekonomiye ve hayvana pek çok yararı olduğu öne sürülen açıklamada, “1 dönüm Hint kenevirinin 25 dönümlük orman kadar oksijen ürettiği; 1 dönümlük Hint Keneviri’nden 4 dönüm ağaçla eş kağıt üretilebildiği; kanser hücrelerini öldürerek tedavi sağladığı, doğal anti-depresan olup diyabet, romatizma, sara, astım, MS, otizm gibi 250 tür hastalıkta çare olarak kullanıldığı; Cannabisle beslenen hayvanların hormon takviyesine ihtiyaç duymadığı; plastik ürünlerin muadilinin hint keneviri ile üretilebildiği ve kenevir plastiğinin doğada çözülmesinin oldukça kolay olduğu; Hint kenevirinin gerçek bir radyasyon temizleyicisi olduğu; pantolon, ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka ve birçok ürünün yapımı için en ideal bitki türü olduğu; kolesterol dostu olduğu ve Omega 3,6 ve 9 yağlarını asitleri ihtiva ettiği” iddia edildi.

Bir çok ülkede yasağın kaldırılmaya başlandığı savunulan açıklamada, ABD’nin 50 eyaletinin 25’inde, Birçok AB ülkesinde ve Türkiye dahil daha birçok devlette Hint kenevirinin bir şekilde serbestliğe kavuştuğu ileri sürüldü.

Açıklamada, “Ancak bizde halen sahte bir örtüyle ona uyuşturucu madde muamelesi yapılarak insanlarımız acımasızca karalanmakta, topluma rezil edilmekte ve hapislere sokulmaktadır” denildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNE BÜYÜK DARBE

Hint Kenevirinin özgür bırakılan ülkelerde uyuşturucu ticareti ve baronların büyük ölçüde olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamada, “2014 yılında hazırlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda ortaya çıkan bulgulara göre Hint kenevirinin serbest bırakıldığı ülkelerde Zararlı Kimyasal Uyuşturuculara (Kokain, Eroin, Extacy, MDMA, Sentetik Cannabinoid (Bonzai), vs…) olan talep yüzde 50’lere kadar varan çok ciddi oranlarda azalmaktadır” denildi.

SAĞLIK

Konuyla ilgili yüksek ileri teknoloji kullanılarak yapılan incelemeler bulunduğu savunulan açıklamada, İsrail’in tıbbi Cannabis araştırmalarında lider ülkelerden olduğu, araştırmalarla Cannabis’in birçok hastalık üzerindeki olumlu etkisinin görüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail Hükümeti’nin 10 bin hastaya Hint Keneviri kullanma izni verdiği bu ülkenin aynı zamanda dünyada kanser vakalarının en az olduğu ülke olduğu savunuldu.

420

Pek çok kaynakta, gün ile kullanılan 420 rakamının, 1971’de ABD Kaliforniya eyaletinde bir grup lise öğrencisinin Hint keneviri tarlası aramak için saat 4:20’de bir noktada buluşmasından geldiği belirtiliyor.

(ID/HÖ)

Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl