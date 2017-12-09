Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Kazasız Gün Geçmiyor
Son Dakika
Kazasız Gün Geçmiyor
Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
Marketten Hırsızlık
Marketten Hırsızlık
Flaş Haber
Kazasız Gün Geçmiyor
Kapat

Hindistanlı Bir Kadın ‘Denizkızı’ Doğurdu

Hindistanlı Bir Kadın ‘Denizkızı’ Doğurdu

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
Hindistanlı Bir Kadın ‘Denizkızı’ Doğurdu
banner238

Hindistanlı 23 yaşındaki Muskura Bibi, ayakları 'denizkızı' formunda olan bir bebek dünyaya getirdi.

Hindistan’daki bir devlet hastanesinde ‘denizkızı bebeği’ dünyaya geldi. Her 60 bin/100 bin doğumda bir görülen bu sendromun, Hindistan’da ikinci kez görüldüğü öğrenildi.

Dailymail’in haberine göre, deniz kızı olarak bilinen Sirenomelia sendromu ile doğan isimsiz bebeğin durumu, hamilelik sırasında herhangi bir tarama yapılmadığı için fark edilmedi. Ayrıca cinsiyeti belli olmayan bu bebeğin, doğduktan 4 saat sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğumun meydana geldiği, Hindistan’ın doğusundaki Kolkata’da bulunan Chittaranjan Deva Sada Hastanesi’inde görevli Dr. Sudip Saha, ailenin maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle hamilelik boyunca tıbbi bir destek ve ilaç kullanamamış olduğunu açıkladı. Dr. Saha, uygun beslenme ve anneden bebeğe doğru kan dolaşımının olmamasının bu tür bir anormallik yaratabileceğini belirtti.

SİRENOMELİA SENDROMU NEDİR?

Sebebi bilinmeyen ve nadir görülen bu sendrom, yarattığı akciğer komplikasyonları ve kalp kusurları nedeniyle ölüme sebep oluyor.

Son Güncelleme: 09.12.2017 17:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Yaşında Dünyanın En Güzel Kızı Seçildi
6 Yaşında Dünyanın En Güzel Kızı Seçildi
Sevgilisine Üçlü İlişki Teklif Etti, Kabul Etmeyince Testislerini Kopardı
Sevgilisine Üçlü İlişki Teklif Etti, Kabul Etmeyince Testislerini Kopardı
Şaşırtan İddia: Nişanlısından Ayrılıp Hayaletler İle Birlikte Oldu!
Şaşırtan İddia: Nişanlısından Ayrılıp Hayaletler İle Birlikte Oldu!

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim