Hindistan’da Whatsapp söylentileri sonucu 29 kişi linç edildi

Hindistan'da, çocuk kaçıran çetelerle ilgili söylentilerin WhatsApp'tan yayılması ardından, son iki ayda linç edilenlerin sayısı 29’a yükseldi. Son olarak Maharashtra Eyaleti'nde beş adam bir köyde, çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi.Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.



Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı.Polis, bu toplumun üyelerinin genelde köyden geçerken dilendiklerini yine bunu yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirtti.



Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti, WhatsApp'tan yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı.Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor.



GERÇEK OLMAYAN GÖRÜNTÜ İNFİALE YOL AÇTI



Söylentiler genelde, iki adamın motosikletle bir çocuğu kaçırmalarını gösteren bir video ile paylaşılan mesajlarla yayılıyor. Ancak Hindistan değil Pakistan'da çekilen bu film gerçek değil.



Bununla birlikte görüntüler Whatsapp'tan, çocuk kaçakçılarının farklı şehirlere gittikleri söylentileriyle birlikte paylaşılıyor.Bu da yerel halkın, tanımadıkları ya da kendi dillerini konuşmayan insanlarla karşılaştıklarında onlardan şüphelenmelerine neden oluyor.



