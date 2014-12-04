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Hindistan'da Kazada 5 Çocuk Öldü

Hindistan'ın kuzeyinde hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan okul servisiyle trenin çarpışması sonucu beş çocuk yaşamını yitirdi.

Hindistan'da Kazada 5 Çocuk Öldü

Hindistan'ın kuzeyinde hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan okul servisiyle trenin çarpışması sonucu beş çocuk yaşamını yitirdi.

04 Aralık 2014 Perşembe 08:39
Hindistan'da Kazada 5 Çocuk Öldü
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 Hindistan'ın kuzeyinde hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan okul servisiyle trenin çarpışması sonucu beş çocuk yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Devendra Singh, sabah erken saatlerde Uttar Pradeş eyaletindeki Mahaso hemzemin geçidinde meydana gelen kazada trenin kondüktörü ve servis aracının sürücüsü dahil 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Singh, kazanın bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Mahaso hemzemin geçidinde yetkili bulunmuyordu.

Devlete ait demiryolları ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan'da son 5 yılda meydana gelen kazalarda yaklaşık bin 500 kişi yaşamını yitirdi. Kazaların büyük bir kısmı, özellikle kırsal kesimde yetkililerin bulunmadığı hemzemin geçitlerde meydana geliyor. Temmuz ayında Telangana eyaletinde yine hemzemin geçitteki bir kazada 18'i öğrenci 19 kişi yaşamını yitirmişti.

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Hindistanda Kazada 5 Çocuk ÖldüKıbrıs Manşet
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