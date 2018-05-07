Hindistan’da bir günde iki vahşet!

Cuma günü bir çocuğun toplu tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürüldüğü Hindistan’da, aynı gün benzer bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde tecavüze uğrayan 17 yaşındaki bir kızın gazyağı dökülerek yakıldığı bildirildi. Cuma günü gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan genç kızın sağlık durumu kritik. Yetkililer, kızın vücudunun yüzde 70'inin birinci dereceden yanık olduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak aynı köyde yaşayan 19 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

16 kişi tecavüz edip yaktı

Aynı gün aynı eyalette gerçekleşen benzer bir saldırı, hafta sonu dünya kamuoyunu sarsmıştı.

Carkhand eyaletindeki Chatra köyünde yaşayan genç kız, ailesi bir düğüne katıldığı sırada evinden dört erkek tarafından kaçırılarak toplu tecavüze uğramıştı. 16 yaşındaki kızın ailesinin saldırganların cezalandırılmaları için başvurduğu Chatra köyü ihtiyar heyeti, baş saldırgana 750 dolar ceza ve 100 mekik çekme cezası vermişti. Karara öfkelenen tecavüzcüler önce kurbanın ailesini feci şekilde dövmüş, sonra da eve giderek kızı diri diri yakmıştı.

Olayın duyulması ülke çapında infiale yol açtı, televizyonlar haberi sunarken 'YETER! Suskunluğunu boz Hindistan' yazılı bantlar geçti. Polis, şimdiye kadar olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkede gündem: Tecavüz

Hindistan'da geçen ay sekiz yaşındaki Asifa Bano isimli bir kız çocuğu, sekiz erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmüş ve kurbanın cesedi ormana atılmıştı. Müslüman bir aşirete mensup kızın feci ölümü ülke çapında gösterilere yol açmış, bazı Hindu gruplar tecavüzcülerin yakalanmasına karşı çıkmıştı. Yeni Delhi yönetimi, bir hafta sonra 12 yaşından küçük kızçocuklarına tecavüz edenlere idam cezası getirmişti.

2016'da 40 bin olay bildirildi

2016'da 40 bin tecavüzün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir üniversite öğrencisinin 2012 yılında başkent Yeni Delhi'deki otobüste toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesi, uzun süre dünyada gündem olmuştu.

Olayın ardından hükümet, tecavüz suçlularına 20 yıla kadar hapis cezası veren düzenlemeyi onayladı ancak birçok cinsel saldırının aileler arasındaki anlaşmayla kapatıldığı biliniyor.

Son polis kayıtlarına göre, yalnızca başkentte her gün 5 kadın tecavüze uğruyor ve bu ortalama geçen seneden daha fazla.