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22 Eylül 2017 Cuma 08:26

Hindistan-pakistan Sınırında Gerginlik

Keşmir'de Hint ordusunun Pakistan kontrolündeki bölgeye düzenlediği havan topu saldırısında 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Hindistan-pakistan Sınırında Gerginlik
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HİNT ORDUSUNUN DÜZENLEDİĞİ HAVAN TOPU SALDIRISINDA 6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İslamabad, 22 Eylül 17 : Keşmir'de Hint ordusunun Pakistan kontrolündeki bölgeye düzenlediği havan topu saldırısında 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sınırdaki Çappar, Harpal ve Çarva mıntıkalarını hedef alan saldırıda 4'ü kadın 6 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanandan 15'inin kadın, 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiği kaydedildi.

Himalayalar'da Hindistan, Pakistan arasında, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında zaman zaman taraflar arasında çatışmalar çıkıyor. Taraflar birbirlerini 2003 tarihli ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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