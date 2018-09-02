Hindistan\'daki Şiddetli Yağışlar





UTTAR PRADEŞ EYALETİNDE SON 24 SAATTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA BAĞLI OLAYLARDA 16 KİŞİ ÖLDÜAnkara, 2 Eylül 18 : Hindistan\'ın Uttar Pradeş eyaletinde, son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Hindustan Times\'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinin yaptığı açıklamada, Shahjahanpur bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4\'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu kazalarda Sitapur bölgesinde 3, Auraiyya ve Amethi bölgelerinde ikişer, Lakhimpur Khiri, Rae Bareli ve Unnao bölgelerinde de birer kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Eyaleti etkisi altına alan ve son 24 saatte 12 kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli yağışlarda, 18 hayvanın telef olduğu, 461 ev ve barakanın zarar gördüğü kaydedildi.Hindistan\'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.(AA/AK/HÖ)