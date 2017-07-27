Hindistan'daki Sel

Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının neden olduğu sellerde son bir haftada ölenlerin sayısı 85'e çıktı.

MUSON YAĞMURLARININ YOL AÇTIĞI SELLERDE SON BİR HAFTADA ÖLENLERİN SAYISI 85'E YÜKSELDİ

Yeni Delhi, 27 Temmuz 17 : Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının neden olduğu sellerde son bir haftada ölenlerin sayısı 85'e çıktı.

Yetkililer, sellerde Gujarat eyaletinde en az 37 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sellerden etkilenen en az 36 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, Rajastan ve Gujarat eyaletlerinde 48 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu arada ülkede muson sezonunun başladığı haziran ayından bu yana 120 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hindistan'da muson sezonu eylül ayında son buluyor.

(AA/RU/ÖK)