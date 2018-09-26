Hindistan\'daki Ormanda 14 Aslan Öldü





Ankara, 26 Eylül 18 : Hindistan\'daki Gir Ormanı\'nda iki hafta içinde 14 aslan öldü.Yerel basında yer alan haberlere göre, Gucerat eyaletindeki Orman Dairesinden yetkililer, 6 aylık yavru ile 4 ve 9 yaşlarındaki iki aslanın öldüğünü açıkladı.Bir yetkili, aslanların ölümlerinin enfeksiyon ve bazı hastalıklara bağlı olduğunun sanıldığını, asıl nedenlerin otopsi sonucunda belli olacağını belirtti.Gir Ormanı\'nda iki hafta içinde 14 aslanın öldüğü teyit edilmiş oldu.Orman Dairesinin daha fazla aslan ölümünü önlemek için hasta aslanları tespit etmek ve kurtarma merkezine götürmek üzere ekipler oluşturduğu kaydedildi.Bu kapsamda 4 aslanın kurtarma merkezine götürüldüğünü bildiren yetkililer, son iki haftada meydana gelen aslan ölümlerinde insan müdahalesi olmadığını öne sürdü.Orman yetkililerinden P. Purushothama, 21 Eylül\'de yaptığı açıklamada, "Ormanın doğu bölgesinde 11 aslan leşi bulduk. Ölen hayvanlardan organ örnekleri alarak Junagadh Hayvan Hastanesi\'ne gönderdik. Otopsi sonuçlarını bekliyoruz." demişti.Orman ve Çevre Dairesi yetkililerinden Dr. Rajiv Kumar Gupta, eyalet hükümetinin, aslan ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtmiş ve ilk bulguların aslanların birbirini öldürdüğü yönünde olduğunu ifade etmişti.Gir ormanlarında 2015 yılında yapılan sayımda, 520 aslan tespit edilmişti.(AA/RÇ/HÖ)