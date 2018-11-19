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Hindistan\'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46\'ya Yükseldi

Ankara, 19 Kasım 18 : Hindistan\'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 46\'ya yükseldi. 

Hindistan\'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46\'ya Yükseldi

Ankara, 19 Kasım 18 : Hindistan\'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 46\'ya yükseldi. 

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:51
Hindistan\'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46\'ya Yükseldi
Ankara, 19 Kasım 18 : Hindistan\'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 46\'ya yükseldi. 

Ülke basınında yer alan habere göre, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece kasırgada ölenlerin sayısı 46\'ya ulaştı.
Bölgede 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Tamil Nadu eyaleti Başbakanı Edappadi K Palaniswami kasırgadan etkilenen bölgeyi ziyaret etti. 
Palaniswami, yaptığı açıklamada, kasırgadan zarar görenlere her türlü yardımın ulaştırılacağını söyledi. 

Kasırga nedeniyle bölgedeki birçok haneye elektrik verilemiyor. 

Hindistan\'ın Orissa eyaletinde 1999\'da meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/ÖZ/FEZ)

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